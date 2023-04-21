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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский фотограф Малолетка стал победителем премии World Press Photo. Снимок из мариупольского роддома признан фотографией года

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Малолетка сделал в Мариуполе "Фотографию года" по версии World Press Photo
Малолетка сделал в Мариуполе "Фотографию года" по версии World Press Photo
Фото: Evgeniy Maloletka / Facebook

Украинский фотожурналист Евгений Малолетка стал победителем премии World Press Photo 2023 в номинации "Фотография года", сообщается 20 апреля на сайте премии.

В марте Малолетка стал одним из победителей регионального этапа премии World Press Photo 2023, получив награду в категории "Европа. История" за фотосерию "Осада Мариуполя".

В эту серию вошли 10 снимков из Мариуполя во время российских бомбежек. Среди них была фотография эвакуации беременной женщины после бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе Донецкой области, которая в итоге и была признана "Фотографией года".

https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka/posts/pfbid0pJ4NkD8MeDxErrpWFMHV6unJ7PYM7MJSLfckuvj5i2BsGLoVY91NDURj7TrJL984l

По мнению жюри конкурса, этот снимок "отражает абсурдность и ужас войны".

"Это точное отражение событий года и доказательство военных преступлений, совершенных российскими войсками против гражданского населения Украины. Изображение предстает как глубоко болезненный исторический факт и привлекает внимание к убийству будущих поколений украинцев. Жюри надеется , что мир остановится и признает невыносимые реалии этой войны и задумается над будущим Украины", – сказано на сайте премии.

Это фото Малолетка впервые обнародовал в Facebook 9 марта 2022 года. в репортаже, снятом через несколько минут после удара по роддому.

На фотографии – 32-летняя Ирина Калинина, получившая ранения при бомбардировке. Ее ребенок, которого она и ее муж Иван хотели назвать Мироном, впоследствии родился мертвым. Женщина умерла через полчаса после родов.

Малолетка 20 апреля, после того, как стали известны результаты премии World Press Photo, опубликовал в Facebook пост, в котором история жизни и смерти Калининой рассказана от первого лица.

"В ту ночь Иван везде искал меня. На следующий день ему сказали посмотреть среди мертвых. И вот тут он меня нашел, в пронумерованном пакете с другими мертвыми без документов. Он сначала меня не узнал. Он не захотел меня узнать. Иван, мой Иван похоронил меня с нашим ребенком. Никогда не забуду, как сильно я его любила и как сильно мы хотели ребенка. Он уехал из Мариуполя, но мы с Мироном все еще там, на кладбище в деревне, где я выросла", – написал фотограф.

https://www.facebook.com/evgeniy.maloletka/posts/pfbid0jp2gHf6yCDCfSuNNo3guf8pvtpmDyHeG3aSZbx6w4FBpFhVe9d2XQeE7Zk5dh3UNl

Контекст:

9 марта 2022 года российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому и детской больнице в Мариуполе. По данным местных властей, погибло три человека, в том числе ребенок, 17 получили ранения. Россия не признала ответственности за бомбардировку роддома в Мариуполе. Российская пропаганда утверждала, что фото Малолетки из мариупольского роддома якобы постановочные.

Фотографии последствий российской бомбардировки и эвакуации беременных женщин из разрушенного роддома, опубликованные в Facebook журналистом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой, в марте 2022 года облетели все мировые СМИ. Фото, в частности, опубликовали CNNThe TelegraphDaily MailTime и другие.

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