Украинский фотограф Малолетка стал победителем премии World Press Photo. Снимок из мариупольского роддома признан фотографией года

В марте Малолетка стал одним из победителей регионального этапа премии World Press Photo 2023, получив награду в категории "Европа. История" за фотосерию "Осада Мариуполя".

В эту серию вошли 10 снимков из Мариуполя во время российских бомбежек. Среди них была фотография эвакуации беременной женщины после бомбардировки российскими оккупантами роддома в Мариуполе Донецкой области, которая в итоге и была признана "Фотографией года".

По мнению жюри конкурса, этот снимок "отражает абсурдность и ужас войны".

"Это точное отражение событий года и доказательство военных преступлений, совершенных российскими войсками против гражданского населения Украины. Изображение предстает как глубоко болезненный исторический факт и привлекает внимание к убийству будущих поколений украинцев. Жюри надеется , что мир остановится и признает невыносимые реалии этой войны и задумается над будущим Украины", – сказано на сайте премии.

Это фото Малолетка впервые обнародовал в Facebook 9 марта 2022 года. в репортаже, снятом через несколько минут после удара по роддому.

На фотографии – 32-летняя Ирина Калинина, получившая ранения при бомбардировке. Ее ребенок, которого она и ее муж Иван хотели назвать Мироном, впоследствии родился мертвым. Женщина умерла через полчаса после родов.

Малолетка 20 апреля, после того, как стали известны результаты премии World Press Photo, опубликовал в Facebook пост, в котором история жизни и смерти Калининой рассказана от первого лица.

"В ту ночь Иван везде искал меня. На следующий день ему сказали посмотреть среди мертвых. И вот тут он меня нашел, в пронумерованном пакете с другими мертвыми без документов. Он сначала меня не узнал. Он не захотел меня узнать. Иван, мой Иван похоронил меня с нашим ребенком. Никогда не забуду, как сильно я его любила и как сильно мы хотели ребенка. Он уехал из Мариуполя, но мы с Мироном все еще там, на кладбище в деревне, где я выросла", – написал фотограф.