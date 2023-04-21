ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне снимают пропагандистское кино в Мариуполе со звуками стрельбы и взрывов – горсовет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне воспроизводят звуки стрельбы при съемках фильма в Мариуполе
Россияне воспроизводят звуки стрельбы при съемках фильма в Мариуполе
Фото: EPA

В оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне начали съемки "документальной" ленты под названием "2022".Об этом сообщает Мариупольский городской совет 21 апреля в Telegram.

Во время съемок воспроизводят звуки взрывов и стрельбы, говорится в сообщении. 

"И это в городе, где еще год назад мирные жители десятками тысяч умирали из-за российских обстрелов. Их пропаганда достигла самого низкого уровня цинизма, о человечности вообще не идет речь. Им безразлично, как выживали их мариупольцы при массовых обстрелах, какие психологические травмы они получили и как это отрицательно влияет на состояние людей. Никто даже не задается вопросами посттравматического стрессового расстройства. Мариупольцы в оккупации психологически истощены и над ними продолжают издеваться", – прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, российская пропаганда, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет. Я думаю: "О, брат, ты в форме"
Кошевой о Зеленском: За этот год он постарел. Но чувство юмора не потерял, что-то как напишет. Я думаю: "О, брат, ты в форме"
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после
Цибульская рассекретила свой новый вес и сообщила, что за год набрала 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
  Kola в новой песне поет о глобальных переменах и призывает достойно на них реагировать. Видеоряд для клипа создал искусственный интеллект
Галина ГРИШИНА
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман
"Пришлось пройти сложный путь, чтобы быть вместе". Третья жена Тигипко рассказала, как по его инициативе начался их роман
Галина ГРИШИНА
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
"Это фото заставит вас улыбнуться". Королевский фотограф поделился снимком Елизаветы II из своего архива
Галина ГРИШИНА
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Если посадить можжевельник в этом месте, он потеряет все декоративные свойства. Как ухаживать за растением, чтобы оно стало украшением участка
Галина ГРИШИНА
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
55-летний Шрайбер в третий раз станет отцом – СМИ сообщили, что его 31-летняя избранница беременна первенцем
Галина ГРИШИНА
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
На фронте погиб артист балета Одесской оперы Янчишен, который в первые дни войны отправился добровольцем в ВСУ
Галина ГРИШИНА
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Соблюдайте эти четыре правила, и растопленный шоколад получится нежным и без комков. Простые лайфхаки от опытного эксперта
Галина ГРИШИНА
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
"Обычный лицемер". Блогер Рамина Эсхакзай объяснила, почему не хочет записывать интервью с Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Ратаковски снялась в трендовом платье-сетке поверх бикини на завязках. Фото
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Семья черных медведей внезапно появилась на съемках в лесу с участием Берри. Актриса успела снять животных и выложила ролик в сеть
Галина ГРИШИНА
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Сделайте в апреле этот сезонный салат из редиски и "хрустите в удовольствие". Рецепт простого блюда всего из трех основных составляющих
Галина ГРИШИНА
Не оставляйте возле картофеля свободную грядку! Посадите там растения, отпугивающие колорадских жуков
Не оставляйте возле картофеля свободную грядку! Посадите там растения, отпугивающие колорадских жуков
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
Как выглядит французский маникюр с разными тонами основы. Фото
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
"Раньше очень стеснялась". Мишина впервые показала растяжки внизу живота
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая (122261)
2
Эти четыре стрижки "мгновенно старят женщин за 40". Стилист объяснила, почему от них нужно отказаться, чтобы выглядеть стильно и молодо (86754)
3
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление (71078)
4
Кунаки после расставания с Касселем снялась на пляже и рассказала, кто ее фотографировал (70308)
5
Что посеять рядом со свеклой, чтобы был хороший урожай (52946)
6
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин" (52903)
7
"Люблю безумно". Стало известно, с кем закрутил роман Кулеба. Его девушка сделала заявление и показала две пары босых ног (40620)
8
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах (33600)
 
 
 
 