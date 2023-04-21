Россияне снимают пропагандистское кино в Мариуполе со звуками стрельбы и взрывов – горсовет

Во время съемок воспроизводят звуки взрывов и стрельбы, говорится в сообщении.

"И это в городе, где еще год назад мирные жители десятками тысяч умирали из-за российских обстрелов. Их пропаганда достигла самого низкого уровня цинизма, о человечности вообще не идет речь. Им безразлично, как выживали их мариупольцы при массовых обстрелах, какие психологические травмы они получили и как это отрицательно влияет на состояние людей. Никто даже не задается вопросами посттравматического стрессового расстройства. Мариупольцы в оккупации психологически истощены и над ними продолжают издеваться", – прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.