ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Мариуполе для вида красят дома без ремонта – Андрющенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Советник мэра Мариуполя рассказал, что оккупанты "обновляют" только фасады поврежденных домов
Советник мэра Мариуполя рассказал, что оккупанты "обновляют" только фасады поврежденных домов
Фото: EPA

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне красят дома, не ремонтируя их, чтобы внешне они выглядели нормально. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 19 апреля в Telegram.

"Во времена Жданова и советчины Мариуполь каждый апреля выглядел как новенький. По плану партийного управления. На самом деле – нет. Просто накануне майских праздников у нас в центре тупо желтой побелкой красили все дома. В одинаковый желтый цвет. Но, несмотря на то, что внутри ремонтов ни подъездов, ни квартир не было, снаружи вроде бы все в порядке", – написал он.

По словам Андрющенко, такую же тактику сейчас используют россияне в Мариуполе. Они красят неотремонтированные дома и потом активно выкладывают фото в соцсетях, заявил он.

"Так и внутри города, и вне его складывается ложное впечатление "восстановления". Но это – не восстановление. Это тупо окрашивание уничтоженного и поврежденного в цвет "потемкинская деревня". Времена Жданова вернулись даже в таких мелочах. Советская империя Россия веками может единственное – разрушать, убивать, грабить и строить "потемкинские деревни", – прокомментировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, ремонт, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Tarabarova в третий раз стала матерью и показала первое фото с новорожденной дочерью
Галина ГРИШИНА
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Потап рассказал, зачем в шоу-бизнесе на самом деле распускают слухи о его разводе с Каменских
Галина ГРИШИНА
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин G
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (98228)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (75147)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (72939)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (72735)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (59564)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (51266)
7
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (38597)
8
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (38116)
 
 
 
 