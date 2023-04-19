Оккупанты в Мариуполе для вида красят дома без ремонта – Андрющенко

"Во времена Жданова и советчины Мариуполь каждый апреля выглядел как новенький. По плану партийного управления. На самом деле – нет. Просто накануне майских праздников у нас в центре тупо желтой побелкой красили все дома. В одинаковый желтый цвет. Но, несмотря на то, что внутри ремонтов ни подъездов, ни квартир не было, снаружи вроде бы все в порядке", – написал он.
По словам Андрющенко, такую же тактику сейчас используют россияне в Мариуполе. Они красят неотремонтированные дома и потом активно выкладывают фото в соцсетях, заявил он.
"Так и внутри города, и вне его складывается ложное впечатление "восстановления". Но это – не восстановление. Это тупо окрашивание уничтоженного и поврежденного в цвет "потемкинская деревня". Времена Жданова вернулись даже в таких мелочах. Советская империя Россия веками может единственное – разрушать, убивать, грабить и строить "потемкинские деревни", – прокомментировал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже не существует.