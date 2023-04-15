Мэр Мариуполя заявил, что в городе "тысячи" коллаборантов и среди них есть бывшие "патриоты"

"Много [фиксировали]. К сожалению, тысячи. [...] И руководители, и есть обычные люди. Мы фиксируем всех, чтобы все понимали, кто они, и что они, и как они. Они были с разной позицией. Кто-то был до этого сугубо с проукраинской позицией, были сугубо патриоты, а сейчас изменили почему-то мнение. Чтобы не было так, как в 2014 году, когда говорили, что "не все так однозначно". Хочется, чтобы все мы знали и все было понятно", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что из его заместителей на сторону врага не перешел никто.

"Мы фиксируем всех сотрудничающих сегодня. Есть отдельная такая работа под названием "Мариуполь. Сопротивление". Мы это организовали еще в марте прошлого года. И каждого человека мы фиксируем, чтобы, не дай бог, он не остался без внимания. И он понимал, что мы понимаем, – чтобы им было очень и очень больно, когда мы будем возвращаться", – объяснил Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)