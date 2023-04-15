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ОБЩЕСТВО

Мэр Мариуполя заявил, что в городе "тысячи" коллаборантов и среди них есть бывшие "патриоты"

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В полной оккупации Мариуполь находится с мая 2022 года
В полной оккупации Мариуполь находится с мая 2022 года
Фото: ЕРА

В оккупированном российскими захватчиками Мариуполе выявляют "тысячи" людей, которые согласились сотрудничать с врагом. Об этом мэр города Вадим Бойченко сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 14 апреля.

"Много [фиксировали]. К сожалению, тысячи. [...] И руководители, и есть обычные люди. Мы фиксируем всех, чтобы все понимали, кто они, и что они, и как они. Они были с разной позицией. Кто-то был до этого сугубо с проукраинской позицией, были сугубо патриоты, а сейчас изменили почему-то мнение. Чтобы не было так, как в 2014 году, когда говорили, что "не все так однозначно". Хочется, чтобы все мы знали и все было понятно", – сказал он.

Мэр подчеркнул, что из его заместителей на сторону врага не перешел никто.

"Мы фиксируем всех сотрудничающих сегодня. Есть отдельная такая работа под названием "Мариуполь. Сопротивление". Мы это организовали еще в марте прошлого года. И каждого человека мы фиксируем, чтобы, не дай бог, он не остался без внимания. И он понимал, что мы понимаем, – чтобы им было очень и очень больно, когда мы будем возвращаться", – объяснил Бойченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, оккупация, Мариуполь, вторжение, война России против Украины, Вадим Бойченко, мэр, коллаборационизм
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