Россияне установили в Мариуполе памятник генералу, участвовавшему в оккупации города – горсовет

"На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, убивавших мирных жителей города", – говорится в сообщении.
Кутузов был командиром 29-й армии России, также командовал так называемым армейским корпусом террористической организации "ДНР". В июне 2022 года он был ликвидирован в Луганской области, отметили в горсовете.
В сообщении говорится, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу. В 2020 году в ней началась реконструкция. Предполагалось, что классы будут оснащены современной техникой, а учебный план дополнится предметами "программирование" и "информатика". Отмечается, что из-за оккупации все эти планы были разрушены.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.