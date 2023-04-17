Россияне установили в Мариуполе памятник генералу, участвовавшему в оккупации города – горсовет

"На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, убивавших мирных жителей города", – говорится в сообщении.

Кутузов был командиром 29-й армии России, также командовал так называемым армейским корпусом террористической организации "ДНР". В июне 2022 года он был ликвидирован в Луганской области, отметили в горсовете.

В сообщении говорится, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу. В 2020 году в ней началась реконструкция. Предполагалось, что классы будут оснащены современной техникой, а учебный план дополнится предметами "программирование" и "информатика". Отмечается, что из-за оккупации все эти планы были разрушены.