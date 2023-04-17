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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне установили в Мариуполе памятник генералу, участвовавшему в оккупации города – горсовет

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Оккупанты установили памятник своему генералу, погибшему в Украине
Оккупанты установили памятник своему генералу, погибшему в Украине
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Российские оккупанты переименовали в захваченном Мариуполе Донецкой области школу №7 в честь генерала Романа Кутузова, который участвовал в захвате города, и возле нее установили ему памятник. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram 17 апреля.

"На открытие согнали школьников и преподавателей. Это очередная попытка героизировать преступников, убивавших мирных жителей города", – говорится в сообщении.

Кутузов был командиром 29-й армии России, также командовал так называемым армейским корпусом террористической организации "ДНР". В июне 2022 года он был ликвидирован в Луганской области, отметили в горсовете.

В сообщении говорится, что школа №7 должна была трансформироваться в первую IT-школу. В 2020 году в ней началась реконструкция. Предполагалось, что классы будут оснащены современной техникой, а учебный план дополнится предметами "программирование" и "информатика". Отмечается, что из-за оккупации все эти планы были разрушены.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: памятник, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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