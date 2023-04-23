В Светловодске продолжается выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова

"Она предназначена для наиболее уязвимых категорий переселенцев, проживающих в Светловодской общине. В частности, это семьи, имеющие детей с инвалидностью, и многодетные семьи. А еще – пожилые люди и люди с инвалидностью. В наборах традиционно продукты длительного хранения, которые являются основой ежедневного рациона. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

В целом Фонд Рината Ахметова передал около 600 тыс. продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".