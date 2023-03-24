Переселенцы в Днепре получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

"Пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью получили продуктовые наборы, в которые вошли сахар, соль, мука, крупы, макаронные изделия, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее. Это базовые для жизни продукты, которые долго хранятся. И это существенная поддержка для людей, которых Россия заставила покинуть свой дом", – отметили в организации.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.



Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.