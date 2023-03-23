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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал почти 5,5 тыс. продуктовых наборов в Светловодск

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

В Светловодск Кировоградской области поступило почти 5,5 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова, сообщили 23 марта в пресс-службе Фонда.

"Сейчас их получают ВПЛ, проживающие в Светловодской общине. В первую очередь это люди с инвалидностью, семьи, имеющие детей с инвалидностью, многодетные семьи и пожилые люди. В наборах, как всегда, продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. 

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: продукты, помощь, переселенцы, Кировоградская область, Фонд Рината Ахметова, Светловодск
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