Фонд Рината Ахметова передал почти 5,5 тыс. продуктовых наборов в Светловодск

"Сейчас их получают ВПЛ, проживающие в Светловодской общине. В первую очередь это люди с инвалидностью, семьи, имеющие детей с инвалидностью, многодетные семьи и пожилые люди. В наборах, как всегда, продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и так далее", – сказано в сообщении.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона. За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.