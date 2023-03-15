Жители Авдеевки получили шесть тонн продуктов питания от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

В пресс-службе отметили, что ситуация на авдеевском направлении остается очень напряженной, на город постоянно летят ракеты и снаряды тяжелой артиллерии, но около 2 тысяч жителей все еще отказываются уезжать и нуждаются в помощи.

На этот раз от проекта "Спасаем жизнь" жители города получили тушеное мясо, крупы, муку, макароны, сгущенку, чай и соль. Наборы формируют в запорожском гуманитарном хабе "Метинвеста", который работает на базе комбината "Запорожсталь".

"Авдеевцы сегодня вынуждены выживать в сверхсложных условиях – в укрытиях, без света и полноценного доступа к пищевым продуктам. Чтобы поддержать их, Метинвест системно предоставляет набор продуктов, буржуйки, медикаменты. Мы держимся вместе, единым фронтом, чтобы выстоять и победить", – отметил директор по операционным улучшениям "Запорожстали" Александр Борисов.

Гуманитарная помощь от "Метинвеста" поступает в Авдеевскую общину системно. Всего с начала активной фазы войны авдеевцы получили более 20 тысяч продовольственных наборов в рамках проекта "Спасаем жизнь". Всего проект "Спасаем жизнь" за время полномасштабной войны помог почти 425 тысячам украинцев.