Петиция о регистрируемых партнерствах набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее рассмотрит президент

Автор петиции – украинский военный Петр Жеруха. В своем Facebook он на следующий день после регистрации петиции совершил каминг-аут и рассказал, что является квиром.

Жеруха в петиции призвал Зеленского публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", который вводит партнерства для однополых и разнополых пар.

Также он призвал Зеленского обратиться к Верховной Раде Украины и ее руководству, в комитет правовой политики Рады, к депутатам фракции "Слуга народа" и согласительному совету депутатских фракций Рады Украины с просьбой поддержать выше упомянутый законопроект.