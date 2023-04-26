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Петиция о регистрируемых партнерствах набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее рассмотрит президент

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Автором петиции является украинский военный-квир
Автором петиции является украинский военный-квир
Фото: depositphotos.com

Петиция за регистрируемые партнерства для однополых и разнополых пар, опубликованная на портале электронных петиций, набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автор петиции – украинский военный Петр Жеруха. В своем Facebook он на следующий день после регистрации петиции совершил каминг-аут и рассказал, что является квиром.

https://www.facebook.com/zherukha/posts/pfbid033jpaYgWjeSzH8PfSWxXGxoTNht2BjYVGZWuMkr3RVpVnKsdks2AddiP5J7KDbJokl

Жеруха в петиции призвал Зеленского публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", который вводит партнерства для однополых и разнополых пар.

Также он призвал Зеленского обратиться к Верховной Раде Украины и ее руководству, в комитет правовой политики Рады, к депутатам фракции "Слуга народа" и согласительному совету депутатских фракций Рады Украины с просьбой поддержать выше упомянутый законопроект.

Контекст:

Законопроект №9103 зарегистрировали в парламенте 14 марта. Им предлагают ввести регистрируемое партнерство (которое также называют "гражданским") как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

В соответствии с законопроектом, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разных полов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, петиция, Владимир Зеленский, законопроект, Слуга народа, каминг-аут
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