Петиция о регистрируемых партнерствах набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее рассмотрит президент

Автор петиции – украинский военный Петр Жеруха. В своем Facebook он на следующий день после регистрации петиции совершил каминг-аут и рассказал, что является квиром.
Жеруха в петиции призвал Зеленского публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", который вводит партнерства для однополых и разнополых пар.
Также он призвал Зеленского обратиться к Верховной Раде Украины и ее руководству, в комитет правовой политики Рады, к депутатам фракции "Слуга народа" и согласительному совету депутатских фракций Рады Украины с просьбой поддержать выше упомянутый законопроект.
Законопроект №9103 зарегистрировали в парламенте 14 марта. Им предлагают ввести регистрируемое партнерство (которое также называют "гражданским") как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.
В соответствии с законопроектом, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разных полов.