Побережье Азовского моря заполонили медузы. Коммунальщики вывозят их с пляжей на тракторах. Видео

Директор коммунального предприятия "Спасательно-водолазная служба" Александр Врублевский пояснил, что наплыв медуз не останавливают даже защитные сети. По его словам, в воде их около тысячи тонн.

Медуз обнаружили и на пляже в Кирилловке. Пользователи социальных сетей начали создавать о них мемы и запустили флешмоб под названием "Кого еще я встретил в Кирилловке", сообщило RIA-M.TV.

По информации Общественного, сотрудники баз отдыха села Приморский Посад в Запорожской области собирают на берегу ежедневно сотни килограмм медуз,

"Каждый день я 12 тачек по 100 кг могу собрать. Всего тонна двести за сутки. С утра до вечера работаю. В прошлом году было больше медуз", – процитировал вещатель работника по имени Ахмед.

Собранных медуз грузят в трактор, отвозят и закапывают. В месяц таких тракторов может быть до семи.

Начальник научно-исследовательского отдела Приазовского национального парка Наталья Барабоха сказала, что одной из причин такого количества медуз являются изменения солености моря и климата.

"На изменение численности и перемещения отдельных видов влияют как естественные причины, так и антропогенные. Мы говорим сейчас о медузах "корнерот". Эта медуза довольно большая, она жалит и массово размножается", – прокомментировала специалист.