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Почти четверть рекламы на ТВ гендерно не сбалансирована, а 5% распространяет гендерные стереотипы – Нацсовет

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В рекламе используют стереотипный образ доверчивой и наивной блондинки, отметили в Нацсовете
В рекламе используют стереотипный образ доверчивой и наивной блондинки, отметили в Нацсовете
Фото: depositphotos.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил телевизионную рекламу на соблюдение гендерного баланса. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба регулятора.

1 января регулятор провел мониторинг шести общенациональных вещателей – "UA:Перший", "Прямий", ICTV, "Украина", "1+1" и "Интер". В релизе уточнили, что у последних четырех каналов – "максимальная плотность рекламы в эфире и высокие зрительские рейтинги".

Подавляющее большинство рекламы в телевизионном эфире – 77,3% – гендерно нейтрально. 22,6% роликов гендерно не сбалансированы. Голос за кадром в рекламе, который также из-за влияния на аудиторию называют "голосом власти", преимущественно – 60% – принадлежит мужчинам, женщинам – только 31%.

Инфографика: nrada.gov.ua
Инфографика: nrada.gov.ua

"4,3% зафиксированных роликов имели признаки гендерных стереотипов, запрещенных законодательством. В качестве примера – рекламный ролик финансовых услуг Mister Cash. В нем женское тело изображается как сексуальный объект", – отметили в релизе.

Чаще всего в телеэфире фиксировались гендерные стереотипы по поводу семейных и профессиональных ролей женщины; различий в труде и маскулинности–феминности. Также использовались стереотип все успевающей домохозяйки, стереотипные представления "красивые женщины достигают всего, чего хотят", и стереотипный образ доверчивой и наивной блондинки.

"Что касается стереотипов, то женщины часто изображаются пассивными и некомпетентными, а мужчины – искусными и технически знающими. Скажем, средство стирки представляется как разновидность именно женского труда, а также как способ привлечения внимания мужчин. Распространено также использование стереотипного образа женщины-домохозяйки, которая в замкнутом пространстве квартиры обслуживает детей и мужчину, готовит еду и все успевает. Что примечательно, исполнители ролей в рекламе – 100% мужчины. В рекламе алкоголя – 75% мужчины", – прокомментировал член Нацсовета Максим Оноприенко.

Полностью стереотипизированной оказались политическая реклама и реклама техники. В ней 100% ролей исполнено мужчинами. Женщины участвуют в рекламе средств для ухода, косметики и лекарств.

"Результаты мониторинга показали, что представленность женщин и мужчин в рекламе – 45% и 37% – релевантна со статистикой населения Украины – 54% женщин и 46% мужчин", – уточнили в пресс-службе регулятора.

Контекст:

В последнем опубликованном рейтинге гендерного равенства, который приводится в докладе Всемирного экономического форума The Global Gender Gap Report 2021, который был опубликован 30 марта прошлого года, Украина заняла 74-е место, потеряв 15 позиций по сравнению с рейтингом предыдущего года.

Теги: телевидение, Украина, реклама, лекарства, Нацсовет, ICTV, Интер, женщины, гендерное равенство, Максим Оноприенко, мужчины, ролик, косметика
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