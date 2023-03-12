Пограничники конфисковали крупную партию контрабанды сигарет, которую везли в цистерне от растительного масла

Грузовой автомобиль должен был пересечь границу в пункте пропуска "Порубное" с сопроводительными документами на партию растительного масла одной из коммерческих фирм. Однако вместе с маслом водитель перевозил сигареты без марок акцизного налога Украины.

Всего в автомобиле перевозили 200 ящиков с более чем 100 тыс. пачек табачных изделий. Сумма оценки товара, который должны были доставить в Великобританию, составила более 6 млн грн, более 1,3 млн – сумма оценки грузового тягача, полуприцепа и танка-контейнера.