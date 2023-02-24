Табачный гигант Philip Morris признал, что не собирается уходить из России, так как не нашел выгодного покупателя

По его словам, PMI вела переговоры по меньшей мере с тремя потенциальными покупателями, но "переговоры зашли в тупик". Хотя цена продажи российских активов PMI не разглашается, по данным издания, группа владеет активами в РФ на сумму S2,5 млрд.

"Я не могу просто потерять терпение и все бросить. Это их [акционеров компании] деньги, это не мои деньги, я управляю ими для них. Если бы у меня был покупатель, который мог бы заключить сделки, да, мы бы это сделали – но его нет... Поэтому я предпочитаю сохранить все это", – сказал Ольчак.

Он отметил, что, даже если PMI продаст свои российские активы, "очень вероятно", что она потребует возможности выкупа акций обратно, чтобы вернуться, когда война закончится.

Financial Times отмечает, что главный конкурент PMI – производитель табачных изделий Imperial Brands – продал свои мощности в России местному партнеру после начала полномасштабного вторжения и это сократило его годовую прибыль на S463 млн. Japan Tobacco не планирует уходить из страны-агрессора. Еще одна крупная табачная группа – British American Tobacco – пытается заключить сделку о продаже и заявила, что уже находится на "продвинутой стадии переговоров", говорится в статье.