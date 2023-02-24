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Табачный гигант Philip Morris признал, что не собирается уходить из России, так как не нашел выгодного покупателя

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Группа владеет активами в РФ на сумму S2,5 млрд
Группа владеет активами в РФ на сумму S2,5 млрд
Фото: ЕРА

Американская корпорация Philip Morris International Inc. (PMI) продолжит работать в России, несмотря на ее агрессию в Украине. Об этом генеральный директор группы компаний Яцек Ольчак сообщил в комментарии Financial Times, опубликованном 22 февраля.

По его словам, PMI вела переговоры по меньшей мере с тремя потенциальными покупателями, но "переговоры зашли в тупик". Хотя цена продажи российских активов PMI не разглашается, по данным издания, группа владеет активами в РФ на сумму S2,5 млрд. 

"Я не могу просто потерять терпение и все бросить. Это их [акционеров компании] деньги, это не мои деньги, я управляю ими для них. Если бы у меня был покупатель, который мог бы заключить сделки, да, мы бы это сделали – но его нет... Поэтому я предпочитаю сохранить все это", – сказал Ольчак. 

Он отметил, что, даже если PMI продаст свои российские активы, "очень вероятно", что она потребует возможности выкупа акций обратно, чтобы вернуться, когда война закончится.

Financial Times отмечает, что главный конкурент PMI – производитель табачных изделий Imperial Brands – продал свои мощности в России местному партнеру после начала полномасштабного вторжения и это сократило его годовую прибыль на S463 млн. Japan Tobacco не планирует уходить из страны-агрессора. Еще одна крупная табачная группа – British American Tobacco – пытается заключить сделку о продаже и  заявила, что уже находится на "продвинутой стадии переговоров", говорится в статье.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали массово уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушла 1 тыс. компаний.

В то же время некоторые крупные корпорации продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов Auchan и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Теги: Россия, США, санкции, табачные изделия, Financial Times, сигареты, российская агрессия
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