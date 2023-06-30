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Политолог Загородний: Владелец хотел за свои средства отреставрировать усадьбу Терещенко, но прокуратура заблокировала работы и хочет вернуть ее в коммунальную собственность

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На 17 июля в Верховном Суде запланировано рассмотрение дела об усадьбе Терещенко
На 17 июля в Верховном Суде запланировано рассмотрение дела об усадьбе Терещенко
Фото: delo.ua

Скандальные здания попадают в длительные судебные процессы, где решения постоянно меняются, и обычно у города нет лишних денег на то, чтобы такой дом превратить в социальный объект, пишет 30 июня в своей колонке на LIGA.net политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний. В качестве одного из примеров он привел усадьбу Терещенко на бульваре Шевченко в Киеве.

"Главная проблема в том, что нет алгоритма действий в таком случае, когда власти вернули дом в коммунальную собственность. Что делать дальше? В городе, как это обычно бывает, нет лишних денег на то, чтобы скандальный дом превратить в социальный объект. Вот так здание и стоит десятилетиями. Есть и другие примеры. В частности, новое здание Театра на Подоле, новый ЦУМ и так далее. Этими объектами занимались инвесторы, и, соблюдая строительные нормы и рекомендации столичных чиновников, они создали объекты, которые не стыдно показать туристам. Хотя против этих работ тоже активно протестовали киевляне", – написал эксперт.

Он добавил, что для усадьбы Терещенко видит два варианта развития событий.

"Это как раз пример, когда владелец хотел за свои средства реставрировать усадьбу под контролем уважаемой организации – Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Но через суд прокуратура заблокировала работы и хочет вернуть ее в коммунальную собственность. Как я уже отмечал, в коммунальной собственности усадьба, вероятно, превратится в очередной долгострой. Поэтому вижу два варианта: либо разрешить владельцу реставрировать здание за три года (и проконтролировать, чтобы работы соответствовали утвержденному проекту), либо в собственности общины он станет еще одним заброшенным домом, о котором мне придется рассказывать иностранцам", – заявил Загородний.

Политолог напомнил, что по этому поводу будет заседание Верховного Суда.

"Надеюсь, что 17 июля Верховный Суд примет верное решение. Глобально ситуацию сможет исправить только новый генеральный план развития Киева, где будут указаны зоны для застройки, рекреации, бизнеса и прочее. Ожидаем такие действия от столичных властей", – подчеркнул он.

Контекст:

В деле об усадьбе одной стороной выступает столичная прокуратура, другой – владелец здания, компания ЧАО "Центрелеватормлинстрой". Третьей стороной в суде, не заявляющей собственных исковых требований, выступает семья французско-украинского предпринимателя Мишеля Терещенко.

ЧАО "Центрелеватормлинстрой" получило право собственности на здание в 2009 году и обязалось его отреставрировать. В компании утверждают, что имеют разработанный проект реставрации здания, но разрешение на начало работ пока получить не удается, поскольку власти города ожидают результата пересмотра дела в суде.

Теги: Киев, Верховный Суд, застройка, Мишель Терещенко, Тарас Загородний, суд
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