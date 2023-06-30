Политолог Загородний: Владелец хотел за свои средства отреставрировать усадьбу Терещенко, но прокуратура заблокировала работы и хочет вернуть ее в коммунальную собственность

"Главная проблема в том, что нет алгоритма действий в таком случае, когда власти вернули дом в коммунальную собственность. Что делать дальше? В городе, как это обычно бывает, нет лишних денег на то, чтобы скандальный дом превратить в социальный объект. Вот так здание и стоит десятилетиями. Есть и другие примеры. В частности, новое здание Театра на Подоле, новый ЦУМ и так далее. Этими объектами занимались инвесторы, и, соблюдая строительные нормы и рекомендации столичных чиновников, они создали объекты, которые не стыдно показать туристам. Хотя против этих работ тоже активно протестовали киевляне", – написал эксперт.

Он добавил, что для усадьбы Терещенко видит два варианта развития событий.

"Это как раз пример, когда владелец хотел за свои средства реставрировать усадьбу под контролем уважаемой организации – Украинского общества охраны памятников истории и культуры. Но через суд прокуратура заблокировала работы и хочет вернуть ее в коммунальную собственность. Как я уже отмечал, в коммунальной собственности усадьба, вероятно, превратится в очередной долгострой. Поэтому вижу два варианта: либо разрешить владельцу реставрировать здание за три года (и проконтролировать, чтобы работы соответствовали утвержденному проекту), либо в собственности общины он станет еще одним заброшенным домом, о котором мне придется рассказывать иностранцам", – заявил Загородний.

Политолог напомнил, что по этому поводу будет заседание Верховного Суда.

"Надеюсь, что 17 июля Верховный Суд примет верное решение. Глобально ситуацию сможет исправить только новый генеральный план развития Киева, где будут указаны зоны для застройки, рекреации, бизнеса и прочее. Ожидаем такие действия от столичных властей", – подчеркнул он.