Попавшую в скандал пресс-офицера ГПСУ перевели из Одессы в житомирский отряд

По словам собеседника издания, Плантовскую перевели на должность, "не связанную с коммуникационными направлениями".

Контекст:

Скандал с Плантовской разгорелся 10 января, когда пользователи соцсетей обратили внимание на опубликованные на ее странице в Facebook и в других социальных сетях фотографии из Парижа, сделанные перед Новым годом в декабре 2022-го.

В ГПСУ тогда заявили, что такое ее поведение "противоречит моральным нормам и неприемлемо во время войны", и пообещали, что "все будет по справедливости".