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"Неприемлемо во время войны". Госпогранслужба отреагировала на скандал в соцсетях вокруг своего пресс-офицера после ее фотографий из Парижа

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Плантовская попала в скандал из-за фотографий из роскошного отпуска и закрыла доступ к своим страницам в соцсетях
Плантовская попала в скандал из-за фотографий из роскошного отпуска и закрыла доступ к своим страницам в соцсетях
Скриншот: Державна прикордонна служба України / YouTube

Пресс-офицер Южного регионального управления государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская попала в скандал после того, как пользователи соцсетей обратили внимание на опубликованные на ее странице в Facebook и в других социальных сетях фотографии из Парижа, сделанные перед Новым годом в декабре 2022-го. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" прокомментировал скандал.

Плантовская опубликовала фотографии на фоне Эйфелевой башни в коротком платье и ботфортах, и комментаторы в соцсетях пришли к выводу, что девушка, вероятно, встречала 2023 год в Париже. 

Фотографии вызвали волну негативных комментариев, критики и хейта в соцсетях. Некоторые украинцы возмущались тем, что представитель официальной государственной структуры "хвастается" своей "шикарной" частной жизнью в то время, когда защитники Украины, в том числе пограничники, проливают кровь на фронте.

Пользователи нашли и другие фотографии пресс-офицера ГПСУ с разных курортов, обнародованные ранее, в том числе сделанные во время войны в Украине. Среди них кадр, где Плантовская позирует, сидя на капоте Mercedes с именными номерными знаками IVANKA.

Также в сети нашли видео тех времен, когда Иванна была курсантом Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого и участвовала в студенческом эстрадном конкурсе. Это видео выложено на YouTube-канале "TV7plus Телеканал Хмельницького. Україна".

ВИДЕО
Видео: TV7plus Телеканал Хмельницького. Україна / YouTube

Вскоре после того, как фотографии пресс-офицера ГПСУ начали активно обсуждать, Плантовская закрыла свои страницы в социальных сетях. 9 января она временно открыла доступ к Facebook, выложила примеры хейта, которому подверглась, и пообещала что вскоре все услышат "ее правду". После этого девушка вновь закрыла доступ к странице, на момент публикации новости ее содержимое недоступно.

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Скриншот: Іванна Плантовська / Facebook

Из комментария Демченко следует, что в ГПСУ будут принимать решение, относительно дальнейшего прохождения службы Плантовской и выполнения обязанностей по должности. Он уточнил, что не считает себя вправе комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ.

"Однако могу отметить, что относительно ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали. Решение, в частности, будет касаться и дальнейшего прохождения ею службы и выполнения обязанностей по должности. Все будет в рамках норм законодательства", – пообещал Демченко.

Он добавил, что Госпогранслужбе "действительно жаль", что во время войны, когда "большинство наших побратимов с оружием в руках защищают страну и гибнут за нее", в рядах ГПСУ есть и те, "кто больше уделяет внимание своей личной жизни, при этом щеголяя ей". По мнению Демченко, это "противоречит моральным нормам и неприемлемо во время войны".

"Все будет по справедливости", – подытожил спикер ГПСУ.

Теги: Украина, Одесса, Новый год, секс-скандал, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, соцсети, скандал, курорт, война России против Украины, военнослужащий, женщины, отдых, фото, кадры, спикер, Андрей Демченко, соцсеть
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