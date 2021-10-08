Представитель Microsoft рассказал, что Украина может сделать, чтобы стать Кремниевой долиной

"Я верю, что крайне важно, чтобы были законы, которые поддерживают использование облачных технологий. Это откроет еще один инструментарий для стартапов, для новых компаний, это даст заряд энергии всем, кто хочет быстрее расти и быть более конкурентным", – сказал он.

По словам Де Йонга, должны быть приняты законы об использовании данных.

"На западе есть закон о защите приватной информации. Чтобы заслужить доверие к технологиям которые создаются, важно, чтобы было доверие к ним", – подчеркнул спикер.