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"Привет президенту. Еду не от хорошей жизни". Украинцы выстаивают по семь – девять часов на границе, чтобы уехать работать в Польшу

В Государственной пограничной службе Украины очереди в нейтральной зоне на польской границе объясняют тем, что в связи с карантином Польша ввела ограничительные меры и дольше оформляют документы.

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Кроме сезонных рабочих в Польшу уезжают и предприниматели, которые потеряли работу из-за карантина
Кроме сезонных рабочих в Польшу уезжают и предприниматели, которые потеряли работу из-за карантина
Фото: radiosvoboda.org

Украинцам приходится по семь – девять часов стоять перед польским пунктом пропуска "Медика", который сейчас является единственным пешим переходом на украинско-польской границе. Уже вторую неделю подряд они массово едут на работу в Польшу, отмечает 8 июня "Радіо Свобода".

Как сообщают журналисты, почти вся нейтральная зона между украинским и польским пунктами пропуска заполнена гражданами Украины. На объявление с просьбой соблюдать социальную дистанцию люди не обращают внимания, многие пренебрегают масками.

Журналисты пообщались с украинцами, ожидающими возможности пересечь границу. Студентка первого курса академии в Лодзи Карина Лесив рассказала, что 16 июня у нее начинается сессия, но она едет заранее, учитывая трудности при пересечении границы.

"Должны быть отдельные очереди для студентов и тех, кто на сезонные работы едет, а тут все вместе. Выхода нет, надо ждать. Морально себя настроила, взяла воду и пончики", – говорит Лесив.

В Государственной пограничной службе очереди в нейтральной зоне объясняют тем, что в связи с карантином польская сторона ввела ограничительные меры и дольше оформляют документы.

Как отмечает "Радіо Свобода", если раньше на работу в Польшу ехали преимущественно жители областей Западной Украины, а также Луганской и Донецкой областей, то сейчас большое количество работников – из Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской областей. Среди тех, кто едет работать в Польшу, – и предприниматели, которые потеряли работу из-за карантина.

Украинка Татьяна Белецкая рассказала, что имела собственный бизнес в Днепре, а именно шила дизайнерские подушки, но потеряла свое дело из-за карантина и теперь едет в Польшу работать сиделкой. 

Журналисты пообщались и с бывшим врачом из Полтавской области Татьяной Резвицовой. Женщина впервые едет работать за границу, сдав тест по польскому языку. 

"3826 гривен была моя зарплата в Украине, врач высшей категории, 25 лет стажа. Привет президенту. Еду не от хорошей жизни. Украина ничем не обеспечивает. Люди выброшены за борт жизни. Со стороны власти были только одни обещания. Если бы была работа в Украине, люди бы не ехали по чужим границам и не бросали бы семьи. У меня ребенок поступать будет и ей нужно дать образование. Все платное и за все надо платить. Развалили медицину, выбросили людей. Я не нужна Украине. Мне страшно в своей стране. Это разве не ужас?" – говорит медик.

По оценкам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за время карантина, который ввели из-за распространения коронавирусной инфекции, в Украину вернулось около 2 млн трудовых мигрантов. Он сказал, что это "чрезвычайно квалифицированная, обученная в Европе рабочая сила", которая будет "очень полезной" для развития экономики Украины. 

О проблемах с выездом сезонных рабочих за границу сообщается с конца апреля. Тогдашний вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко говорил, что Украина "не запрещает выезд за границу, а пытается упорядочить вопрос трудоустройства за рубежом на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины".

10 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, "что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу".

Теги: Украина, Польша, граница, ГПСУ, эмиграция, работа, трудовые мигранты, заробитчане
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