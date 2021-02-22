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Проект "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" помог спасти жизни 125 детям

Порок сердца считается редким заболеванием, но каждый год с этой болезнью в Украине рождается около 5 тыс. малышей. Еще несколько лет назад спасти их здоровье и жизнь можно было только с помощью опасной и травматичной полостной операции.

В феврале проекту "Ринат Ахметов Детям. Здоровое сердце" исполнилось четыре года
В феврале проекту "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" исполнилось четыре года
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова одним из первых в Украине стал помогать маленьким пациентам в проведении безопасных, быстрых и эффективных операций по установке импланта-окклюдера.  

Фонд Рината Ахметова помогает детям с диагнозом "порок сердца" с 2013 года. В 2017 году для системной борьбы с недугом начал работать проект "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". По сути, он внедрил широкое использование эндоваскулярного метода – коррекционной операции, которая проводится без разреза грудной клетки и навсегда делает маленькие сердца здоровыми. 

"Это самый современный и нетравматичный метод лечения. Такая операция проходит без разрезов, без скальпеля. Мы прокалываем крупные сосуды на бедре и с помощью длинных тонких катетеров проникаем к проблемному месту. По катетерам доставляется окклюдер – устройство, которое может растягиваться в длинную трубочку и принимать форму зонтика размером до 4 см. Когда зонтик достигает отверстия в межпредсердной перегородке, врач открывает его и фиксирует в отверстии. Со временем соединительная ткань прорастает в него, и окклюдер становится частью сердца. Ребенок возвращается к полноценной жизни. После операции таким методом организм восстанавливается за считанные дни, в отличие от полостной операции", – объясняет кардиохирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова, эксперт проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" Игорь Дитковский.

Для сравнения, единственная альтернатива эндоваскулярному методу – полостная операция. Она предполагает вскрытие грудной клетки и полную остановку сердца, которое заново запускается после устранения порока. Детям, прошедшим через такое вмешательство, приходится очень долго восстанавливаться, а шрам на теле остается на всю жизнь. После установки импланта реабилитация занимает всего один-два дня. Единственный недостаток такой операции – дороговизна самого импланта. 

Семья Мироновых из Торецка не могла позволить себе такую операцию. Папа, мама, бабушка и старший брат ломали голову над тем, где найти деньги, чтобы спасти шестилетнюю Настю. Ей поставили диагноз "врожденный порок сердца". Состояние девочки ухудшалось с каждым днем. В итоге она даже перестала посещать детский сад – быстро уставала.

Фото: akhmetovfoundation.org
Фото: akhmetovfoundation.org

"Три-четыре дня в детском саду – и все. Поднималась высокая температура, насморк, кашель. Потом месяц на выздоровление", – рассказывает мама Ирина Миронова.

За помощью Мироновы обратились в Фонд Рината Ахметова. Настя стала участницей проекта "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце". Ей установили окклюдер, и теперь ее сердце здорово.

"Очень рады, что нам помогли. Просто не выразить словами, насколько это важно", – поблагодарила Ирина Миронова.

В феврале проекту "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" исполнилось четыре года. За это время спасена жизнь 125 детям с пороком сердца.

Теги: Ринат Ахметов, хирургия, Фонд Рината Ахметова, дети, операция
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