Профсоюз "ПриватБанка" призвал уволить главу правления за нарушение трудового законодательства

Авторы утверждают, что Бьош не дает сотруднице банка, увольнение которой суд признал незаконным, полноценно исполнять свои обязанности, а после того, как в детском саду у ее дочери обнаружили коронавирусную инфекцию, не предоставил ей возможность работать удаленно, как другим сотрудникам, и не дал отпуск по уходу за ребенком.

"После выявления в детском дошкольном учреждении COVID-19 сотрудница банка вынуждена была ходить на работу с малолетним ребенком 2015 года рождения, поскольку ей отказали в возможности работать из дома. Также после появления первых симптомов COVID-19 у ребенка председатель правления "ПриватБанка" Герхард Бьош не предоставил предусмотренный законодательством отпуск по уходу за ребенком", – сказано в письме.

В профсоюзе заявили, что действия руководителя считают психологическим давлением и местью за выигранное дело в суде, который обязал банк восстановить сотрудницу в должности.