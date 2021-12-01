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Профсоюз "ПриватБанка" призвал уволить главу правления за нарушение трудового законодательства

В профсоюзе заявили, что действия руководителя "ПриватБанка" считают психологическим давлением
В профсоюзе заявили, что действия руководителя "ПриватБанка" считают психологическим давлением
Фото: depositphotos.com

Профсоюз "ПриватБанка" написал письмо в адрес наблюдательного совета финансового учреждения с требованием уволить председателя правления Герхарда Бьоша, сообщает "РБК-Украина". Письмо профсоюза опубликовано в Telegram-канале профсоюза.

Авторы утверждают, что Бьош не дает сотруднице банка, увольнение которой суд признал незаконным, полноценно исполнять свои обязанности, а после того, как в детском саду у ее дочери обнаружили коронавирусную инфекцию, не предоставил ей возможность работать удаленно, как другим сотрудникам, и не дал отпуск по уходу за ребенком.

"После выявления в детском дошкольном учреждении COVID-19 сотрудница банка вынуждена была ходить на работу с малолетним ребенком 2015 года рождения, поскольку ей отказали в возможности работать из дома. Также после появления первых симптомов COVID-19 у ребенка председатель правления "ПриватБанка" Герхард Бьош не предоставил предусмотренный законодательством отпуск по уходу за ребенком", – сказано в письме.

В профсоюзе заявили, что действия руководителя считают психологическим давлением и местью за выигранное дело в суде, который обязал банк восстановить сотрудницу в должности.

Контекст:

Наблюдательный совет "ПриватБанка" избрал Бьоша новым главой правления финучреждения 27 мая 2021 года. С предыдущим главой правления "ПриватБанка" – Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.

Бьош – австриец, родился в 1957 году, окончил Венский университет (магистр экономической социологии), указано на сайте "Райффайзен Банк Аваль". 

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Теги: профсоюзы, ПриватБанк, законодательство, увольнение, Герхард Бьош
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