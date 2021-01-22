"ПриватБанк" выберет нового главу правления, с Крумханзлом закончился контракт

В конце срока контракта с главой правления "ПриватБанка" Петром Крумханзлом необходимо провести конкурсный отбор нового главы правления, сообщила пресс-служба банка.

Срок контракта с главой правления "ПриватБанка" Петром Крумханзлом, который возглавлял банк последние три года, истекает в субботу, 23 января. Об этом заявили в пресс-службе банка 21 января.

Согласно украинскому законодательству, окончание контракта требует проведения конкурсного отбора на должность нового главы правления. Такой механизм обеспечивает независимость и профессионализм избранного руководителя, сказано в сообщении.

До назначения нового главы правления "ПриватБанка" исполнять его обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.

Глава наблюдательного совета "ПриватБанка" Шерон Иски поблагодарила Крумханзла за то, что он возглавлял банк три года в моменты чрезвычайных вызовов.

"ПриватБанк" национализировали в декабре 2016 года. Крумханзл возглавил банк в феврале 2018 года, а в апреле 2019 года выражал уверенность, что банк невозможно вернуть бывшим собственникам.

В феврале прошлого года против Крумханзла открыли шесть уголовных производств, среди них было одно по факту шпионажа, сказал глава правления "ПриватБанка" Financial Times. По его словам, это сделали потому, что бывшие владельцы банка (бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) используют различные рычаги влияния и давления на менеджмент.