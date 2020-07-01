"ПриватБанк" вошел в топ-500 лучших банков мира

Об этом 1 июля сообщила пресс-служба "ПриватБанка".
"ПриватБанк" занимает первую позицию в рейтинге банков Украины и является единственным украинским финучреждением, представленным в топ-500 мировых банков", – сказано в сообщении.
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