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"ПриватБанк" вошел в топ-500 лучших банков мира

Украинский государственный "ПриватБанк" за последний год поднялся на 262 позиции и занял 446-е место в рейтинге 1000 лучших банков мира по версии британского журнала The Banker.

Об этом 1 июля сообщила пресс-служба "ПриватБанка". "ПриватБанк" занимает первую позицию в рейтинге банков Украины и является единственным украинским финучреждением, представленным в топ-500 мировых банков", – сказано в сообщении.

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