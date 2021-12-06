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"Прохожие проходят мимо". В Днепре вводят SOS-браслеты с QR-кодом для больных и пожилых людей, чтобы им могли быстро помочь

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Браслеты дают понять, что пострадавшему необходима помощь, и содержат необходимую информацию
Браслеты дают понять, что пострадавшему необходима помощь, и содержат необходимую информацию
Фото: dniprorada.gov.ua

В Днепре для тяжелобольных и пожилых людей вводят SOS-браслеты с QR-кодом, которые помогут быстро оказать помощь человеку, которому стало плохо на улице или в другом общественном месте. Об этом сообщается на сайте горсовета Днепра.

В QR-коде на браслете будет информация о заболеваниях человека, группе крови, аллергии, контактах доверенных лиц, а также ФИО, дата рождения и инструкция, как оказать неотложную помощь.

"Проект направлен на уменьшение случаев, когда прохожие проходят мимо лежащих на улице людей, ведь думают, что они находятся в состоянии алкогольного опьянения. Браслеты дают понять, что пострадавшему необходима помощь. На сегодняшний день мы раздали 600 браслетов", – рассказал заместитель председателя правления ОО "Фонд социальных инициатив" Роман Герасимчук.

Он отметил, что в следующем году фонд планирует продолжить эту инициативу.

Фото: dniprorada.gov.ua
Фото: dniprorada.gov.ua

Всего, по информации горсовета, в Днепре нуждаются в таких браслетах около 15 тыс. человек. Это больные сахарным диабетом, гипертонией, психическими заболеваниями, эпилепсией, имеющие нарушения памяти, а также пожилые люди.

Получить браслет можно, обратившись в территориальный центр, – нужно будет заполнить анкету и дать согласие на обработку персональных данных.

Теги: старость, Днепр, горсовет, помощь, диабет, болезнь, эпилепсия
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