Рада назначила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

По результатам итогового голосования были назначены:

Всего комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламентариям рассмотреть 13 кандидатур по квоте Верховной Рады. Кроме вышеуказанных, предлагались кандидатуры:

Контекст:

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию – украинский коллегиальный государственный орган. Он разрабатывает правила, обязательные для выполнения теле- и радиокомпаниями; проверяет деятельность телерадиокомпаний; рассматривает дела о нарушении телерадиокомпаниями законодательства. Нацсовет состоит из восьми членов, назначаемых президентом и Верховной Радой Украины

Нацсовет в конце октября ввел специальный мониторинг медиа. Речь идет о проверке СМИ на распространение фейков о коронавирусе.