Рада назначила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

По результатам итогового голосования были назначены:
- адвокат, исполнительный директор общественной организации "Платформа прав человека" Александр Бурмагин (283 голоса);
- действующий член Нацсовета Олег Черныш (273 голоса);
- действующий глава Нацсовета Ольга Герасимьюк (268 голосов).
Всего комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламентариям рассмотреть 13 кандидатур по квоте Верховной Рады. Кроме вышеуказанных, предлагались кандидатуры:
- Александра Глущенко (медиаэксперт, советник главы Нацсовета и член правления ИнАУ, основатель журнала Mediasat);
- Александра Елиферова (аттестованный судебный эксперт в области интеллектуальной собственности);
- Александра Ильяшенко (действующий член Нацсовета с 2014 года);
- Романа Кифлюка (14 лет проработал в Нацсовете);
- Ольги Кулиш (экс-гендиректор Волынской областной государственной телерадиокомпании);
- Егения Лахно (начальник сектора поддержки телевизионной инфраструктуры "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom). В прошлом работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины);
- Игоря Лоташевского (экс-гендиректор медиахолдинга "Эра-медиа");
- Лаврентия Малазонии (член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, экс-главред информационно-аналитических программ "Интера", экс-руководитель NewsOne);
- Игоря Паславского (доцент кафедры украинской печати Львовского национального университета имени Ивана Франко, директор издательства "ПАИС", председатель совета ОО "Западноукраинский медиацентр "Новая журналистика" и член редколлегии журнала "Медиакритика");
- Ольги Черваковой (замдиректора департамента ООО "Фреш Продакшен ЮА". Народный депутат VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". В прошлом работала шеф-редактором "Подробностей недели" на "Интере");
Контекст:
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию – украинский коллегиальный государственный орган. Он разрабатывает правила, обязательные для выполнения теле- и радиокомпаниями; проверяет деятельность телерадиокомпаний; рассматривает дела о нарушении телерадиокомпаниями законодательства. Нацсовет состоит из восьми членов, назначаемых президентом и Верховной Радой Украины
Нацсовет в конце октября ввел специальный мониторинг медиа. Речь идет о проверке СМИ на распространение фейков о коронавирусе.