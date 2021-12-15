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Рада назначила трех членов Нацсовета по телерадиовещанию

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По результатам голосования депутатов были назначены Александр Бурмагин, Олег Черныш и Ольга Герасимьюк
По результатам голосования депутатов были назначены Александр Бурмагин, Олег Черныш и Ольга Герасимьюк
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада на заседании 15 декабря назначила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По результатам итогового голосования были назначены:

  • адвокат, исполнительный директор общественной организации "Платформа прав человека" Александр Бурмагин (283 голоса);
  • действующий член Нацсовета Олег Черныш (273 голоса);
  • действующий глава Нацсовета Ольга Герасимьюк (268 голосов).

Всего комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламентариям рассмотреть 13 кандидатур по квоте Верховной Рады. Кроме вышеуказанных, предлагались кандидатуры:

  • Александра Глущенко (медиаэксперт, советник главы Нацсовета и член правления ИнАУ, основатель журнала Mediasat);
  • Александра Елиферова (аттестованный судебный эксперт в области интеллектуальной собственности);
  • Александра Ильяшенко (действующий член Нацсовета с 2014 года);
  • Романа Кифлюка (14 лет проработал в Нацсовете);
  • Ольги Кулиш (экс-гендиректор Волынской областной государственной телерадиокомпании);
  • Егения Лахно (начальник сектора поддержки телевизионной инфраструктуры "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom). В прошлом работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины);
  • Игоря Лоташевского (экс-гендиректор медиахолдинга "Эра-медиа");
  • Лаврентия Малазонии (член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, экс-главред информационно-аналитических программ "Интера", экс-руководитель NewsOne);
  • Игоря Паславского (доцент кафедры украинской печати Львовского национального университета имени Ивана Франко, директор издательства "ПАИС", председатель совета ОО "Западноукраинский медиацентр "Новая журналистика" и член редколлегии журнала "Медиакритика");
  • Ольги Черваковой (замдиректора департамента ООО "Фреш Продакшен ЮА". Народный депутат VIII созыва от "Блока Петра Порошенко". В прошлом работала шеф-редактором "Подробностей недели" на "Интере");
Контекст:

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию – украинский коллегиальный государственный орган. Он разрабатывает правила, обязательные для выполнения теле- и радиокомпаниями; проверяет деятельность телерадиокомпаний; рассматривает дела о нарушении телерадиокомпаниями законодательства. Нацсовет состоит из восьми членов, назначаемых президентом и Верховной Радой Украины

Нацсовет в конце октября ввел специальный мониторинг медиа. Речь идет о проверке СМИ на распространение фейков о коронавирусе.

Теги: Верховная Рада, Украина, Нацсовет, Ольга Герасимьюк, парламент, Александр Бурмагин
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