Раде вернула Новограду-Волынскому историческое название Звягель и переименовала одноименный район – на Звягельский

Переименование Новограда-Волынского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия Звягель, отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Фото: Светлана Роговская / Gordonua.com

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Оба документа были зарегистрированы в Раде 7 ноября.

Карточки соответствующих документов опубликованы на сайте парламента.

"Переименование города Новограда-Волынского инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия Звягель. Вопрос о переименовании города Новограда-Волынского поддержан большинством жителей населенного пункта, принявших участие в общественных слушаниях, согласован в соответствии с законодательством Новоград-Волынского городского и Житомирского облсоветов", – говорится в пояснительной записке.

Указывается, что переименование города Новограда-Волынского и одноименного района в город Звягель и Звягельский район поддержал комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения.

Согласно материалам, предоставленным Житомирским облсоветом, Новоград-Волынский впервые упоминается в письменном виде в ХІІІ веке как Возвягель, позже (с ХV века) город носил название Звягель. В 1793 году, после второго раздела Речи Посполитой, населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в Новоград-Волынский.

В настоящее время в городе проживает около 55 тыс. жителей.