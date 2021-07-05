Российский спортивный комментатор Губерниев попал в список людей, угрожающих нацбезопасности Украины

В июне Дмитрий Губерниев незаконно пересек границу с Крымом и выступил на фестивале в аннексированном Севастополе Фото: guberniev_dmitry / Instagram

Как сообщает российский РБК, 22 июня Губерниев без прохождения украинского пограничного контроля выступил в аннексированном Севастополе в качестве ведущего концерта "Детство и война".

Кроме Губерниева в обновленном перечне оказались российский актер Роман Юрченко, российский режиссер Олег Джураев, а также актриса и телеведущая Анна Пескова.

Перечень лиц, которые считаются угрозой национальной безопасности Украины, Министерство культуры составляет на основании обращений Службы безопасности Украины. По состоянию на утро 6 июля в списке находятся 204 человека.