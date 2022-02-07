"Российское ТВ на минималках". Дмитрий Дубилет прокомментировал информацию о хищении интеллектуальной собственности

"На днях появилась новость, что на меня подают в суд за нарушение интеллектуальной собственности в связи с моим новым бизнесом. Ситуация несколько комичная, так как в суд подает не Monobank, не "Финтех Бенд" и не "Универсал Банк", а частное лицо", – уточнил Дубилет.

Он напомнил, что в 2019 году ушел из Monobank работать в Кабинет Министров Украины, а после основал компанию Fintech Farm, которая занимается запуском мобильных банков.

"Я мечтаю, что однажды этот бизнес станет гордостью Украины. Я приглашал экс-партнеров по Mono строить международный бизнес вместе, но получил отказ. Было жаль, так как вместе мы бы завоевали мир быстрее. Но делать нечего, мне пришлось формировать новую команду и писать продукт с нуля. На это ушло больше года", – отметил предприниматель

По его словам, запуск мобильного банка в Азербайджане прошел успешно, Fintech Farm удалось привлечь инвесторов. Компания планирует запуск банков в нескольких странах Африки и Азии.

Информацию, опубликованную украинскими СМИ о том, что у Monobank есть к Дубилету претензии, бизнесмен назвал джинсой. По его словам, она размещалась за деньги, чтобы "нарочно вводить в заблуждение".

"Еще одна смешная деталь. В проплаченных новостях писали про полноценный суд. Но вместо этого оказалось, что Шмальченко планирует просто подать заявление в британскую полицию... Все это делается, очевидно, не для самого суда, а для ярких проплаченных заголовков. Такое себе российское телевидение на минималках. Так она пытается испугать моих потенциальных инвесторов", – заявил Дубилет.

Он добавил, что претензии к нему беспочвенны, потому что он "не взял ни строчки кода из Monobank и не нанимал ни одного сотрудника из Monobank".

"При этом, конечно, базовые продукты и сервисы – карты, платежи, выписка и многое другое – у нас совпадают с тем, что вы найдете во многих других необанках, от "Революта" и Monzo до Monobank и Sportbank", – подчеркнул бизнесмен.