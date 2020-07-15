Правоохранители подозревают руководство КНУ имени Шевченко в растрате 60 млн гривен – СМИ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция подозревают руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в растрате 60 млн гривен. Деньги были выделены Испанией по Киотскому протоколу на капитальный ремонт корпусов факультета кибернетики и механико-математического факультета, сообщают "Українські новини".

Служба безопасности Украины и Национальная полиция открыли уголовное производство по факту растраты руководством Киевского национального университета имени Тараса Шевченко более 60 млн грн. Деньги выделила Испания по Киотскому протоколу на ремонт учебных корпусов. Об этом сообщают "Українські новини" cо ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, руководство университета Шевченко растратило часть денег, выделенных Испанией. Общая сумма средств в рамках Киотского протокола составляла 172 млн грн.

По данным СМИ, деньги предусматривались на ремонт корпусов университета, в частности: на термомодернизацию зданий, утепление стен, крыши, замену окон и дверей, а также на полную автоматизацию внутренних инженерных систем.

Начальный вариант проектной документации по ремонту корпусов разработали еще в 2017 году. Сметная стоимость для корпуса факультета кибернетики составила 94 млн грн. На корпус механико-математического факультета предусмотрели 80 млн грн.

Данный проект согласовали с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины. Но позже руководство вуза решило разработать другой проект с несколькими дополнительными соглашениями и приложениями. Дополнения не согласовали с испанской стороной и Министерством экологии и природных ресурсов Украины.

Киотский протокол – международное соглашение, дополнительный документ к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года. Оно обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Украина присоединилась к Киотскому протоколу в 2004 году.

В его рамках каждое государство получает квоты на выбросы в атмосферу парниковых газов. Таким образом, каждая из развитых стран должна была сократить промышленные выбросы в атмосферу. Проекты на "киотские деньги" или "зеленые" инвестиции в Украине не один год сопровождались коррупционными скандалами.