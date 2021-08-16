ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руслана приглашает на концерт во Львове для сбора средств танцору Гарбарчуку, который борется с раком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руслана: Рыжая грива Гарбарчука сделала нас знаменитыми на всю Европу
Руслана: Рыжая грива Гарбарчука сделала нас знаменитыми на всю Европу
Фото пресс-службы Русланы

17 августа во Львове состоится благотворительный марафон "Свой за своего". Все средства от продажи билетов на концерт пойдут на поддержку солиста танцевального театра "Життя" Александра Гарбарчука, который много лет выступал вместе с Русланой и был с ней на сцене "Евровидения 2004", когда певица стала победительницей конкурса. В комментарии изданию "ГОРДОН" Руслана рассказала, что танцору необходимы длительное лечение и реабилитация.

"Яркий танцор, мой друг, который вместе со мной боролся за победу на "Евровидении", Сашко Гарбарчук ужасно заболел. Его рыжая грива сделала нас знаменитыми на всю Европу. Сашко был со мной на сцене во время моего наибольшего триумфа. Вместе мы объездили без преувеличения полмира. Он всегда стоял на сцене справа от меня. Завтра же я буду на сцене без него, но исключительно для него. Для того, чтобы помочь ему победить коварную болезнь. Я даже не хочу допускать мысли о том, что Сашко не вернется ко мне на сцену. "Свой за своего" – не просто слова", – подчеркнула певица.

Она сообщила, что Гарбарчук уже несколько месяцев борется с раком желудка. Он воспитывает дочерей трех и 17 лет.

Контекст:

Марафон начнется 17 августа в 19.00. В Ennio Event Square (улица Джерельна, 22) в поддержку Гарбарчука выступят Руслана, Танц Театр "Життя", исполнители Павел Табаков, Panchyshyn, Назар Савко, Андриана, октет "Орфей", BAKUN, Ирина Доля, Лиля Ваврин, Залиско, Зиновий Карач, Paulman.

Оказать помощь можно, перечислив деньги на карту жены танцора Надежды Гарбарчук: в "ПриватБанке" – 4149 4393 1224 1445 или Monobank – 4441 1144 2595 5968.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Львов, Евровидение, Украина, марафон, концерт, помощь, реабилитация, деньги, лечение, Павел Табаков, билеты, Руслана
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сижу на кладбище и вспомнила нашу свадьбу!" Жанна Бадоева показала фото с третьим мужем
"Сижу на кладбище и вспомнила нашу свадьбу!" Жанна Бадоева показала фото с третьим мужем
После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – "коллегой по фильму"
После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – "коллегой по фильму"
Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты
Фейхоа: польза и вред, как есть. Рецепты
"В моем возрасте это подвиг". 57-летняя Лолита Милявская "потерялась" в торговом центре
"В моем возрасте это подвиг". 57-летняя Лолита Милявская "потерялась" в торговом центре
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
"Начинка – это же восьмое чудо света. Щекочет рот". Клопотенко рассказал, как приготовить пирожки с абрикосами и ромом
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
В сети показали, как на самом деле выглядит 50-летняя Орбакайте в купальнике
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Нужно заняться чисткой мусора из подсознания". Ступка извинился за высказывание о травести-диве Монро с использованием местоимения "оно"
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Слезь! Разобьешься", "Будь осторожна, Дарья, это рискованно". Белодед во время фотосессии на Мальдивах взобралась на пальму
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
"Зачем своим счастьем делитесь? Не оценят". Жена Влада Ямы показала романтические "танцевальные" фото с мужем
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
Названо имя еще одного участника "Танцев со звездами"
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
"Оля – богиня пляжа", "Вот это тело", "Бомбический пресс". Полякова позировала на яхте в белом бикини
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
  Приходько рассказала, почему ее шестилетний сын в этом году не пойдет в школу
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
"Ну и игры. Ума нет?", "Пора бы и повзрослеть". Преснякова раскритиковали в сети за запуск небесных фонариков
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
"А это она? А не оно?" Травести-дива Монро отреагировала на слова ведущего Дмитрия Ступки, прозвучавшие в эфире телеканала
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Кхал Дрого и кхалиси". Кларк в ультракоротком платье снялась на руках у Момоа
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
"Все под Дженнифер Лопес косит". Ани Лорак поделилась новым фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS