Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
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"Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет". Соколова написала письмо дочери, которой у нее никогда не будет из-за рака

Соколова: У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность
Соколова: У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность

Украинская журналистка Янина Соколова 10 августа опубликовала в Instagram письмо, адресованное своей неродившейся дочери.

"У меня нет дочери. И биологической никогда не будет. Рак-дурак отобрал эту возможность. Но, если бы такая возможность была, я бы ей написала смс и попросила бы, чтобы она прикрепила этот текст сверху нашей переписки, чтобы в трудные минуты никогда не забывала, что жизнь одна, и только мы решаем, кто мы есть, кем мы есть и что мы в результате от жизни получим", – написала телеведущая.

Соколова обратилась к неродившейся дочери с советами.

"Никогда не теряй веры в себя. Чтобы не случилось, ты можешь все начать сначала. Пока ты жива, возможно все и ничего не окончательно.
Каждое поражение – это еще не финал. Это путь к победам.
Вступай в брак только с тем, кого любишь. Кто тебя защитит и рассмешит.
Будь честной с собой и с другими.
Найди дело своей жизни. Работай над тем, что любишь.
Будь смелой и сильной. Бог помогает таким.
Вступай в брак сколько хочешь. Не обращай внимания, что люди скажут.
Люби себя. Старайся стать лучше копией себя.
Будь независимой. Финансово и морально.
Друзья - это те, кто с тобой, когда ты на дне и когда ты на вершине.
Учи языки. Они дают свободу.
Не держи зла на тех, кто тебя предал. Отпусти и забудь.
Не бойся рожать детей. Они не забирают свободу, а дарят продолжение и след.
Не вздумай наращивать волосы и делать губы уточкой. Если тебе кажется, что не видно, то тебе кажется.
Люби свое тело, каким бы оно ни было. Если тебя оно не устраивает, то работай над ним, чтобы устраивало.
Заботься о своем здоровье. Раз в год делай чек-ап тест на рак.
Меняйся и не бойся перемен.
Читай книги.
Путешествуй. Мир прекрасен. Ты должна его увидеть.
Люби свою страну. Поверь, она лучшая", – написала телеведущая.

Соколова попросила свою неродившуюся дочь звонить ей, что бы ни случилось.

"Я за тебя. Я всегда буду рядом. Даже когда меня нет", – добавила она.

Контекст:

Янина Соколова в мае 2019 года призналась, что поборола рак. После этого она создала мультимедийный проект "Я, Нина". "Вы не увидите там утомленной обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому что спасение от рака – это любовь", – говорила телеведущая.

Соколова замужем за банкиром Владимиром Литвиным с 2010 года. У пары есть два сына: Николай (2010) и Мирон (2013).

Теги: рак, дети, онкология, телеведущая, Янина Соколова, письмо
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