Бульвар Шоубиз
 
11 августа, 2021
 
Новости

Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В начале августа Джекман сдал фрагменты кожи на биопсию
В начале августа Джекман сдал фрагменты кожи на биопсию
Фото: thehughjackman / Instagram

Медики подозревают у 52-летнего австралийского актера Хью Джекмана базальноклеточную карциному, которая является одним из распространенных видов рака кожи. Об этом артист сообщил в ролике, который 8 августа обнародовал в Instagram.

По словам Джекмана, анализы, которые он сдал накануне, оказались безрезультатными, так как во время забора кожи было взято недостаточное количество материала.

"Тем не менее, худшее, что может быть, – это базальноклеточная карцинома. Так что, когда я закончу съемки, я перепроверюсь", – заявил он.

Артист также подчеркнул, что будет рад, если его публикация заставит подписчиков также сходить к дерматологу.

Контекст:

Джекман обрел известность после роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Актер – обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004) и телевизионной премии "Эмми" (2005).

В 2013 году у артиста впервые диагностировали рак кожи. Тогда он перенес курс химиотерапии и операцию.

В 2017 году врачи повторно диагностировали у Джекмана рак и снова назначили лечение. После очередного хирургического вмешательства болезнь больше не проявлялась.

2 августа 2021 года артист сообщил, что ждет результаты биопсии кожи, так как дерматологи заметили у него на носу "нечто необычное". 

Теги: здоровье, онкология, Хью Джекман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
  Гордон ответил Лукашенко: Слышите, часики тикают?
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
11 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
Певица Власова стала девятой участницей "Танцев со звездами"
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
11 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
Как приготовить тирамису. Подробный рецепт
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Моя любовь". Андрей Шевченко показал объятия с женой-моделью на пляже
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
"Я бы сама пообнимала масяню!" Сумская отреагировала на фото Ребрик с питомцем
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летнего актера отстранили от работы в университете
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Как брат и сестра", "Похожи очень". Ткач нежно прижался к груди жены на новом снимке
"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини
"Жопка карамельная", "Два дитя, а фигурка, как у девственницы". Экс-жена Прилучного Муцениеце выложила в сеть фото в бикини
"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре
"Все фотки аппетитные". Никитюк снялась в расстегнутом жакете и показала, чем питается на Мадейре
Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие
Коляденко о конфетах "Гордон в шоколаде": Скажу честно – очень вкусные. Еще и большие
"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах
"Классный кексик", "Вот так бритва!", "Секси-детка". Глюк'oZa оголила пах
Обладательница миллиардного состояния Рианна позавтракала в постели черной икрой
Обладательница миллиардного состояния Рианна позавтракала в постели черной икрой
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
  "Он был не уверен, что со мной может продержаться долго". Участнице "Танцев со звездами" Зарицкой заменили партнера по проекту
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS