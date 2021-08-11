Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия

По словам Джекмана, анализы, которые он сдал накануне, оказались безрезультатными, так как во время забора кожи было взято недостаточное количество материала.
"Тем не менее, худшее, что может быть, – это базальноклеточная карцинома. Так что, когда я закончу съемки, я перепроверюсь", – заявил он.
Артист также подчеркнул, что будет рад, если его публикация заставит подписчиков также сходить к дерматологу.
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Джекман обрел известность после роли супергероя-мутанта Росомахи в серии фильмов "Люди Икс". Актер – обладатель премии "Золотой глобус" (2013), театральной премии "Тони" (2004) и телевизионной премии "Эмми" (2005).
В 2013 году у артиста впервые диагностировали рак кожи. Тогда он перенес курс химиотерапии и операцию.
В 2017 году врачи повторно диагностировали у Джекмана рак и снова назначили лечение. После очередного хирургического вмешательства болезнь больше не проявлялась.
2 августа 2021 года артист сообщил, что ждет результаты биопсии кожи, так как дерматологи заметили у него на носу "нечто необычное".