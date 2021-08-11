Врачи подозревают у 52-летнего Джекмана рак кожи. Артисту предстоит повторная биопсия

По словам Джекмана, анализы, которые он сдал накануне, оказались безрезультатными, так как во время забора кожи было взято недостаточное количество материала.

"Тем не менее, худшее, что может быть, – это базальноклеточная карцинома. Так что, когда я закончу съемки, я перепроверюсь", – заявил он.

Артист также подчеркнул, что будет рад, если его публикация заставит подписчиков также сходить к дерматологу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)