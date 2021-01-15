С этого года выпускники вузов в Украине не будут получать "красные" дипломы – Минобразования

Выпускники высших учебных заведений не будут получать дипломы с отличием, потому что украинский документ приводят в соответствие с европейским образцом, пояснили в Министерстве образования Украины.

Минюст проводит правовую экспертизу приказа о новых формах дипломов и может скорректировать их Фото: depositphotos.com

Выпускники высших учебных заведений с 2021 года не будут получать дипломы с отличием, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

"Дипломы с отличием отменены согласно закону "О высшем образовании" в связи с приведением украинского диплома в соответствие с европейским образцом", – напоминают в министерстве.

В пресс-службе отмечают, что отличие за успешное завершение обучения будет указываться в приложении к диплому с 2021 года.

В сообщении напоминается, что согласно ст. 7 закона "О высшем образовании", устанавливаются следующие виды документов о высшем образовании (научные степени) по соответствующим степеням: диплом младшего бакалавра; диплом бакалавра; диплом магистра; диплом доктора философии/доктора искусства; диплом доктора наук. Дипломы с отличием законом не предусмотрены.

Согласно приказу Минобразования №1571 от 29 декабря 2020 года, были утверждены новые формы соответствующих дипломов, а также формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.

Новые формы документов будут применяться с 1 января текущего года.

Кроме того, согласно данному приказу, в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень, а в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент поступил в начале обучения в Украине.

В сообщении отметили, что по состоянию на 15 января 2021 Министерство юстиции Украины проводит правовую экспертизу приказа МОН. После обработки приказа Минюстом документ может быть скорректирован.

В 2019 году Кабмин принял решение, что ученики школ вместо аттестатов будут получать свидетельства об образовании, которые внесут в единую базу.