"С вещами и свидетельствами о рождении". В Кривом Роге женщина оставила девятерых детей у здания мэрии

Самому младшему из девяти детей три года Фото: depositphotos.com

Охрана мэрии сообщила ей, что у входа находятся девять детей. Самому младшему из них три года.

"Дети были с вещами и свидетельствами о рождении. Они рассказали, что мама оставила их здесь, а сама пошла с сожителем вроде бы искать, где они будут жить", – рассказала Еланцева.

По информации специалиста, женщина бросала детей и раньше, их уже забирали в центр реабилитации. Позже она исправилась и ей вернули детей.

"Детей доставили в больницу №4, там их осмотрели медики, провели им тесты. Далее их переведут в центр реабилитации", – отметила Еланцева.

Telegram-канал "Свои Кривой Рог" 16 ноября опубликовал видео, на котором мать объяснила свой поступок.

"В связи с тем, что у меня нет возможности их кормить, я на данный момент не могу оформить какие-либо пособия или [получить] алименты, не могу обеспечить условия их проживания, я их отвезла в горисполком и оставила у входа", – сказала женщина.

Она рассказала, что пыталась оформить выплаты в поселке Широкое Днепропетровской области, но в службе по делам детей потребовали документы, в том числе справки о зарплате мужа, с которым она официально не развелась.

"Я не враг своим детям. Я знаю, что государство как минимум их прокормит, тем более там семь пацанов растет, они будут защищать Украину", – сказала женщина.

В службе по делам детей мэрии Кривого Рога отметили, что матери оставленных детей грозит наказание.