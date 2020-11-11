СБУ подозревает директора больницы Черкасс в причинении убытков на 3 млн грн

В СБУ установили, что руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией, которая искусственно завысила стоимость медицинского оборудования.

Служба безопасности Украины разоблачила миллионные убытки, причиненные бюджету Черкасс при закупке медицинского оборудования. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

По версии предварительного следствия, руководство медучреждения заключило соглашение со столичной компанией почти на 15 млн грн для закупки стоимостного диагностического оборудования.

"В ходе проверки правоохранители установили, что во время процедуры госзакупок коммерсанты искусственно завысили стоимость медицинского оборудования. Таким образом, бизнесменам удалось завладеть средствами городского бюджета в размере более 3 млн грн", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, руководителю медицинского учреждения сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).