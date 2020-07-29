СБУ сообщила о временной приостановке работы своего сайта

Служба безопасности Украины 29 июля в Facebook сообщила о временной приостановке работы своего сайта.
Как уточнила пресс-служба СБУ, на данный момент информация на официальном ресурсе ведомства не обновляется.
Проблема связана с техническими вопросами, возникшими на площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации, пояснили в СБУ.
Сейчас специалисты решают проблему с обновлением данных на сайте СБУ. Восстановительные работы находятся на завершающей стадии.
"Сейчас вы можете получать актуальную официальную информацию о деятельности Службы безопасности на наших страницах в Facebook, Telegram или Twitter", – говорится в сообщении СБУ.