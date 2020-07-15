СБУ пресекла деятельность 25 call-центров, которые выманивали деньги у граждан

14 лицам, подозреваемым в мошенничестве, объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений, сообщает пресс-служба СБУ.

Как отметили в СБУ, к работе в фейковых call-центрах их организаторы привлекают студентов, иностранцев, малоимущих Фото: depositphotos.com

В течение 2019–2020 годов Служба безопасности Украины прекратила деятельность 25 нелегальных call-центров, которые с помощью мошеннических схем выманивали деньги у граждан. Об этом 15 июля сообщает пресс-служба СБУ.

За указанный период правоохранители провели 45 обысков у организаторов сделок, изъято более 600 единиц оборудования, 14 лицам объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений.

В частности, в июне 2020 года была разоблачена организованная преступная группировка в Кривом Роге. По данным СБУ, ее участники выманивали у граждан персональные данные, инициировали якобы "восстановление" сим-карт, а затем оформляли от чужого имени онлайн-кредиты. Таким образом мошенники похитили более 1 млн грн, пострадали более 300 человек. Четыре злоумышленника из этой группы задержаны.

Как отметили в СБУ, к работе в фейковых call-центрах их организаторы привлекают студентов, иностранцев, малоимущих. А также часто используют мощности российских компаний, находящихся под санкциями в Украине.