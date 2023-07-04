СБУ сообщила об обезвреживании хакерской группы, взломавшей счета украинцев. У злоумышленников нашли оптовую партию марихуаны

По данным следствия, только в одном из эпизодов они украли более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.

Участники группировки создали вредоносное программное обеспечение, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков, говорится в сообщении. По данным СБУ, искать потенциальных жертв помогали сообщники, работавшие в разных финансовых учреждениях Киева. От них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке.

Злоумышленники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под "обновление услуги банкинга" от администрации финучреждения, сказано в заявлении СБУ. Таким образом, по данным правоохранителей, они получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса, говорится в сообщении.

В ходе обысков в офисных помещениях и жилищах фигурантов обнаружили компьютерную технику, банковские карты и сим-карты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности, а также оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения, отмечают в СБУ.