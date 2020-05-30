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СБУ ведет расследование против девяти боевиков ИГИЛ в Украине

В отношении четырех представителей террористической группировки ИГИЛ в Украине вынесены судебные приговоры.

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В Украине в отношении трех игиловцев продолжается судебный процесс
В Украине в отношении трех игиловцев продолжается судебный процесс
Фото: EPA

Служба безопасности Украины ведет расследование 11 уголовных производств против девяти боевиков ИГИЛ в Украине. Об этом в СБУ сообщили агентству "РБК-Украина".

"Обвинительные акты в пяти уголовных производствах в отношении семи лиц направлены в суд, из которых в отношении четырех человек вынесены судебные решения", – рассказали в Службе безопасности.

Еще в одном производстве в отношении трех игиловцев продолжается судебный процесс, отметили в СБУ.

Бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун отметил, что Украина является комфортной страной для бывших бойцов ИГИЛ.

"У нас не такой жесткий контрразведывательный режим, как, например, в России. Плюс тут легче получить вид на жительство, чем в странах ЕС, к тому же, тут есть своя мусульманская община, на которую они могут опереться", – считает генерал СБУ.

Теги: СБУ, Украина, терроризм, ИГИЛ
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