Более 1000 жителей Германии воевали в рядах ИГИЛ, треть из них вернулась – МВД ФРГ

Не менее 100 вернувшихся в Германию участников исламистских группировок получили боевую подготовку в Ираке и Сирии, сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ.

В разные годы 1060 экстремистов покинули Германию и направились в Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ, около трети из них вернулись в Германию. Об этом говорится в ответе министерства внутренних дел ФРГ на запрос агентства dpa.

При этом не менее 100 человек из вернувшихся активно участвовали в боевых действиях или прошли боевую подготовку, подсчитали в МВД.

Все вернувшиеся находятся под надзором полиции, в отношении некоторых проводятся судебные разбирательства, отметило ведомство.

Власти, помимо уголовного преследования экс-боевиков, предпринимают усилия по их дерадикализации и реинтеграции в общество.

С 2014 года террористическая организация ИГИЛ захватила значительную часть Ирака, а позже распространила свое влияние на Сирию. В начале 2017 года группировка потерпела сокрушительное поражение от войск антитеррористической коалиции в Ираке. Президент США Дональд Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря 2018 года, однако очаги сопротивления в этой стране сохранялись до весны 2019 года.