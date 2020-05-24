Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Более 1000 жителей Германии воевали в рядах ИГИЛ, треть из них вернулась – МВД ФРГ

Не менее 100 вернувшихся в Германию участников исламистских группировок получили боевую подготовку в Ираке и Сирии, сообщили в министерстве иностранных дел ФРГ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Некоторых вернувшихся игиловцев в Германии отправляют под суд
Некоторых вернувшихся игиловцев в Германии отправляют под суд
Фото: ЕРА

В разные годы 1060 экстремистов покинули Германию и направились в Сирию или Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ, около трети из них вернулись в Германию. Об этом говорится в ответе министерства внутренних дел ФРГ на запрос агентства dpa.

При этом не менее 100 человек из вернувшихся активно участвовали в боевых действиях или прошли боевую подготовку, подсчитали в МВД.

Все вернувшиеся находятся под надзором полиции, в отношении некоторых проводятся судебные разбирательства, отметило ведомство.

Власти, помимо уголовного преследования экс-боевиков, предпринимают усилия по их дерадикализации и реинтеграции в общество.

С 2014 года террористическая организация ИГИЛ захватила значительную часть Ирака, а позже распространила свое влияние на Сирию. В начале 2017 года группировка потерпела сокрушительное поражение от войск антитеррористической коалиции в Ираке. Президент США Дональд Трамп объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии 19 декабря 2018 года, однако очаги сопротивления в этой стране сохранялись до весны 2019 года.

Теги: Германия, Ирак, ислам, Сирия, полиция, исламисты, ИГИЛ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS