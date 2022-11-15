Сегодня стартует продажа NFT-коллекции Гордона. Часть вырученных денег он направит на покупку беспилотников для армии

Коллекция получила название Super Gordon. В нее входит 3500 уникальных изображений журналиста в разных образах – в костюме Супермена, в кепке McDonald’s, со статуэткой "Оскар", с казацким оселедцем, в образе певца Morgenshtern, с головой российского пропагандиста Владимира Соловьева и другие.

Эксклюзивный партнер проекта – криптовалютная биржа Qmall.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @supergordon.nft

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @supergordon.nft

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @supergordon.nft

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @supergordon.nft

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @supergordon.nft

NFT – это термин из сферы криптовалюты, означает "невзаимозаменяемый токен". Благодаря этой технологии можно оцифровать любой объект искусства и потом его продать. Как объяснила "Афиша" в статье о токенах, NFT можно назвать цифровым сертификатом, на который записана информация о том, кто его создал, за сколько его продали и кто им владеет. Как только токен продается, сделка сразу отражается в блокчейне. NFT, в отличие от других токенов, нельзя обменять на другой токен подобного рода.

"Каждый Гордон из NFT-коллекции Super Gordon совершенно уникален. Твоего NFT-Гордона не будет больше ни у кого, кроме тебя! Все NFT-Гордоны созданы из комбинации почти 150 разнообразных элементов, включая костюмы, эмоции, жесты рук, головные уборы, одежду и аксессуары, а некоторые элементы встречаются реже других или вообще один раз, что значительно повышает ценность готового NFT-Гордона", – сказано на сайте проекта.

Гордон рассказал в видеообращении, что лично участвовал в дизайне NFT.

"Мы с командой создали целый мир тонких намеков на приключения, мемы и легендарные истории, о которых мы с вами так любим шутить", – сказал Гордон.

Он сообщил, что все владельцы NFT вступают в особенный клуб и "получают шикарнючие плюшки".

"Какие именно? Первые 400 человек, которые купят NFT, получат от меня футболку из Gordon Shop с моим автографом. Естественно, есть бонусы для всех 3500 владельцев [токенов] Super Gordon. Первое. Все владельцы NFT получат доступ в закрытый чат, где будут происходить интересные вещи. Например, мы вместе с вами будем выбирать дизайн и название следующей коллекции мерча. Второе. Мы организуем зум, где мы с вами познакомимся, поболтаем и я отвечу на вопросы. Третье. У всех наших NFT-ребят будет доступ ко всем видеоколлекциям "Академии [Дмитрия] Гордона" на два месяца совершенно бесплатно", – рассказал журналист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @supergordon.nft

Продажи арт-токенов откроются после 18.00.

Как приобрести NFT-Гордона, подробно описано в разделе FAQ на сайте проекта (если коротко – нужно просто подключить свой криптовалютный кошелек и подтвердить сделку). Для покупки можно использовать кошельки MetaMask и Trust Wallet, цена одного NFT – 0,5 BNB (около $130).

Часть вырученных от продажи денег Гордон направит на закупку разведывательных беспилотников DJI Mavic 3 Fly More Combo для украинской армии.