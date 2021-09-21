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Семья из Тернополя выиграла в лотерею самый дорогой в мире укол для ребенка. Его цена – $2 млн

Укол мальчику сделают в Киеве
Укол мальчику сделают в Киеве
Фото: suspilne.media

Житель Тернополя Максим Антонишин выиграл в лотерею лекарство от спинальной мышечной атрофии. Этот укол стоит более $2 млн. Об этом Общественному рассказала мать мальчика Юлия Антонишин.

Как рассказала мать Максима, они выиграли укол в лотерее от производителя препарата. До этого семья участвовала в каждой акции сбора средств для мальчика.

Родители Максима узнали о диагнозе в октябре 2020 года. С тех пор они ездили на реабилитацию во Львов и собирали средства на лечение. А после Нового года в семье решили собрать средства на укол Zolgensma, который является самым дорогим лекарственным средством в мире.

В итоге 16 сентября матери Максима позвонили и сообщили о победе в лотерее. Инъекцию будут делать в Киеве. А собранные средства семья планирует потратить на реабилитацию сына и благотворительность.

Спинальная мышечная атрофия – это наследственное заболевание, которое приводит к слабости и атрофии мышц, рассказал журналистам детский невропатолог Олег Кобрин. По его словам, в Тернополе есть трое детей с таким диагнозом. Один из них, полуторагодовалый Арсен Борис из Скалата, который в июне этого года также выиграл в лотерею препарат для лечения спинальной мышечной атрофии.

Теги: лотерея, дети, лечение, болезнь
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