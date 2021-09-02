Медики предположили, что причиной смерти детей в Индии может быть лихорадка денге

Вероятность смерти детей от лихорадки денге в пять раз выше, чем взрослых Фото: ЕРА

Ни у одного из умерших не подтвердили COVID-19. Несколько сотен человек были госпитализированы. Многие из пациентов жаловались на боли в суставах, головные боли, обезвоживание и тошноту. В некоторых случаях сообщали о высыпаниях на руках и ногах.

Журналисты отметили, что смертельные случаи в Уттар-Прадеше вызвали волну паники среди местных жителей, они обсуждают загадочную лихорадку.

Врачи в нескольких пострадавших районах считают, что основной причиной смертей могла стать лихорадка денге – вирусная инфекция, которая переносится комарами. У многих из заболевших было выявлено уменьшение количества тромбоцитов.

Представитель департамента здравоохранения округа Фирозабад Нита Кульшреста сказал, что заболевшие дети в больницах умирают очень быстро.

Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, распространено в тропиках, в Индии циркулирует около 100 лет. Почти 70% случаев болезни зарегистрированы в странах Азии.

BBC отмечает, что существует четыре разновидности вируса денге. Вероятность смерти детей от заболевания в пять раз выше, чем взрослых.