Паэлья и шницель со стафилококком. В Хмельницком установили причину отравления десятков школьников

Золотистый стафилококк попал в пищу в процессе приготовления, бактерию нашли у четырех работников персонала школьного пищеблока Фото: depositphotos.com

Как говорится в сообщении центра, опубликованном 13 сентября, всего заболели 93 человека: 92 ребенка и одна мама, которая заразилась от ребенка.

Она, а также 14 детей до сих пор остаются в инфекционной больнице. Еще 78 детей проходят лечение амбулаторно.

О первых случаях отравления центру контроля и профилактики болезней сообщили 8 сентября. После 11-го новых случаев заболевания не фиксировали.

В школе провели эпидрасследование, в ходе которого выяснили: причина отравления – употребление блюд, приготовленных в школьном пищеблоке.

"По состоянию на 13 сентября вспышку расшифровали – установлен источник возбудителя инфекции (у четырех работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", – сообщили в центре.

Там пояснили, что бактерии попали в пищу во время приготовления еды. Золотистый стафилококк нашли в трех из 12 проанализированных образцов, речь идет, в частности, о паэлье и шницеле.