Паэлья и шницель со стафилококком. В Хмельницком установили причину отравления десятков школьников

Как говорится в сообщении центра, опубликованном 13 сентября, всего заболели 93 человека: 92 ребенка и одна мама, которая заразилась от ребенка.
Она, а также 14 детей до сих пор остаются в инфекционной больнице. Еще 78 детей проходят лечение амбулаторно.
О первых случаях отравления центру контроля и профилактики болезней сообщили 8 сентября. После 11-го новых случаев заболевания не фиксировали.
В школе провели эпидрасследование, в ходе которого выяснили: причина отравления – употребление блюд, приготовленных в школьном пищеблоке.
"По состоянию на 13 сентября вспышку расшифровали – установлен источник возбудителя инфекции (у четырех работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", – сообщили в центре.
Там пояснили, что бактерии попали в пищу во время приготовления еды. Золотистый стафилококк нашли в трех из 12 проанализированных образцов, речь идет, в частности, о паэлье и шницеле.
В результате отравления пострадали ученики 18 классов, это дети младшего школьного возраста. После вспышки инфекционного заболевания школу перевели на онлайн-режим обучения, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.