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Семья пятилетнего Никиты Петухова просит помочь ему победить рак

Пятилетний Никита Петухов два года борется с раком печени, его болезнь прогрессирует. Врачи в США могут помочь ребенку, однако стоимость его лечения оценили почти в $500 тыс. Семья Никиты просит о помощи всех неравнодушных.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Близкие ребенка просят помочь спасти ему жизнь
Близкие ребенка просят помочь спасти ему жизнь
Фото: help_nikitapietukhov / Instargam

Пятилетний украинец Никита Петухов с 2017 года борется с раком печени, близкие просят всех неравнодушных оказать помощь для лечения ребенка. Об истории Никиты можно прочитать в его аккаунте в Instagram.

В феврале 2017 года мальчику поставили диагноз "гепатобластома". Никита прошел лечение и резекцию печени, после чего почти полтора года у ребенка была ремиссия. Но потом болезнь вернулась.

На данный момент химиотерапия мальчику не помогает, в легких ребенка появились метастазы.

Украинские врачи не могут помочь Никите, его согласились лечить в США, однако стоимость лечения высока – около $500 тыс. Сейчас семья мальчика собрала около 100 тыс. грн.

Близкие ребенка просят помочь спасти ему жизнь.

Теги: рак, лечение, болезнь, мальчик, ребенок
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