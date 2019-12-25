Супруга депутата Соболева заявила, что полиция умышленно тормозит расследование убийства их трехлетнего сына

Жена депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Инна заявила, что через несколько дней после начала расследования убийства их трехлетнего сына следователь ушел на больничный, а другого не назначают.

Супруга депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Инна в интервью "Стране", опубликованном 24 декабря, заявила, что полиция имитирует расследование убийства их трехлетнего сына.

"Следователи нам не звонят. Когда мы сами звоним, они говорят, что перезвонят. И никто не перезванивает. На второй день после случившегося мы с мужем назвали фамилии людей, которых мы подозреваем в случившемся. Спустя две недели нам впервые позвонил следователь и попросил их контакты. Это что, расследование? Это имитация", – сказала она.

Соболева утверждает, что расследование умышленно тормозят.

"А как можно объяснить то, что через несколько дней после начала расследования следователь пошел на больничный, а другого не назначают? Мы звоним, нам не отвечают, не перезванивают. Мы считаем, что расследование заведомо тормозят, поэтому и проводим свое, независимое расследование. Информация об этом находится в двух странах, в Израиле и в Америке – на случай, если с нами что-то произойдет, ее обнародуют. Кто в нашей стране может тормозить расследование в таком резонансном деле? Я думаю, всего несколько человек в стране", – добавила она.

По информации Соболевой, подозреваемый в организации покушения 25-летний гражданин России Юсуп Абуев является лишь "одним из звеньев".

"Он находится в розыске, но даже не по нашему делу, хотя про этого человека известно уже две недели. Мы просили у следователей, чтобы его подали в международный розыск именно по нашему делу, но этого до сих пор никто так и не сделал", – сказала она.

Соболева добавила, что она с мужем решили остаться жить в Украине.

Вечером 1 декабря на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. Задержанные – участники боевых действий на Донбассе, бывшие бойцы военного формирования "Украинской добровольческой армии".

По информации "Украинской правды", правоохранители вышли на заказчика убийства Соболева.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора" в Донецкой области. Последний утверждает, что не имеет отношения к покушению. Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

Шевченковский райсуд Киева 4 декабря на закрытом заседании арестовал на два месяца без права на залог одного из подозреваемых в убийстве. Как пишет "Украинская правда", арестовали Андрея Лаврегу. Бывший командир 8-й отдельной роты ДУК "Правый сектор", комбат "Украинской добровольческой армии" Андрей Гергерт с позывным Червень в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что Лаврега имеет государственные награды за участие в боевых действиях на Донбассе. Также 4 декабря был арестован второй подозреваемый – Евгений Семенов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына Соболева, предлагали за убийство политика $21 тыс. В прокуратуре, в свою очередь, назвали сумму в $40 тыс.

17 декабря прокуратура города Киева согласовала сообщение о подозрении организатору убийства – 25-летнему уроженцу Российской Федерации. Его имени правоохранители не назвали. По информации "Громадського", им является Юсуп Абуев.