Сестра Цукерберга на Kyiv Smart City Forum расскажет об инновационных бизнес-трендах мира

Американская предпринимательница, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг впервые выступит на украинском форуме, отметили организаторы Kyiv Smart City Forum.

Американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг, сестра основателя Facebook Марка Цукерберга, станет хедлайнером V международного онлайн-форума Kyiv Smart City 2020, который состоится в Киеве 8 октября. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы форума.

Как отметили организаторы, Цукерберг расскажет, какие стратегии выбирают компании США, чтобы добиться успеха в новых реалиях; как создать среду для успешного развития творческих индустрий, а также о развитии креативной экономики и новых тенденциях в контексте аудиовизуальных вызовов.

"Рэнди Цукерберг признана одним из ведущих экспертов в мире по технологиям и новым бизнес-трендам. Она впервые выступит на украинском форуме. У отечественных предпринимателей и стартаперов есть уникальная возможность послушать сестру Марка Цукерберга в режиме реального времени. Это будет интересно и полезно не только бизнесменам-новичкам, но и опытным предпринимателям, которые хотят прокачать свои навыки, повысить производительность и узнать о новых мировых трендах", – говорится в сообщении.

Фото предоставлено организаторами Kyiv Smart City Forum

Kyiv Smart City Forum – одно из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart-city-технологий. Впервые в Украине такой масштабный форум пройдет на одной платформе в режиме реального времени.

Организаторы напомнили, что на форуме выступят эксперты из самых технологичных стран мира – Нидерландов, Сингапура, Испании, Великобритании, США и Германии.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте форума.

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