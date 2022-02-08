"Сеяли панику и "минировали" объекты". СБУ ликвидировала две российские ботофермы во Львове

В ходе обысков правоохранители изъяли 3 тыс. сим-карт мобильных операторов и ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности Фото: ssu.gov.ua

По данным спецслужбы, их общая "мощность" составляла 18 тыс. фейковых аккаунтов. По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ.

Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны три жителя Львовской области. Двое фигурантов оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий обеспечивал их техническое обслуживание.

"Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности, распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что боты публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители изъяли два комплекта GSM-шлюзов, 3 тыс. сим-карт мобильных операторов, ноутбуки с доказательствами противоправной деятельности, черновую бухгалтерию.

Открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.