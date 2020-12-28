Шмыгаль рассказал, как выросло количество койкомест для пациентов с COVID-19 в Украине с апреля

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2020 году украинская медицинская система "стала сильнее".

Шмыгаль: Мы зашли абсолютно неготовыми к пандемии – ни средств индивидуальной защиты, ни кислорода, ни койкомест Фото: kmu.gov.ua

В Украине с апреля 2020 года выросло количество койкомест для пациентов с COVID-19. Об этом на заседании правительства 28 декабря сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По утверждениям Шмыгаля, медицинская система в марте этого года "была фактически в таком же состоянии, как украинская армия в начале 2014 года".

"Мы зашли абсолютно неготовыми к пандемии – ни средств индивидуальной защиты, ни кислорода, ни койкомест. Мы были вынуждены, так сказать, прямо с колес менять подходы, принципы, внедрять новые протоколы, мобилизировать больницы и врачей, чтобы эффективно противодействовать распространению коронавирусного заболевания. В 2020 году медицинская система стала сильнее... Количество коек для предоставления медпомощи больным COVID-19 увеличилось с 12 тыс. в апреле до почти 65 тыс. сегодня. Коек с кислородом у нас было 3,5 тыс. в стране, а сегодня уже более 45 тыс.", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело 665,7 тыс.

По данным Минздрава, по состоянию на 27 декабря в Украине заполнено 39,2% коек для пациентов с COVID-19.

Издание LB.ua 16 декабря писало, что Минздрав может манипулировать данными о количестве свободных коек с кислородными точками в больницах, предназначенных для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. Издание отмечло, что в некоторых киевских больницах число свободных коек с кислородом превышает общее число свободных коек в лечебном учреждении.