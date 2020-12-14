В пяти областях Украины заполнено более 50% коек для пациентов с COVID-19

По данным украинского Минздрава, средняя заполненность коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране составляет 43,3%.

В Киеве заполнено 51,3% коек для пациентов с COVID-19 Фото: EPA

Показатель в 50% заполненности коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 13 декабря превышен в пяти областях. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины (.pdf), опубликованные 14 декабря.

Самый высокий показатель заполненности коек для пациентов с подтвержденными случаями и подозрениями на COVID-19 – в Николаевской области (64,7%). В Киеве заполнено 51,3% коек, в Черкасской области – 56,5%, в Черниговской – 52,4%, в Херсонской – 51,3%.

В целом по Украине средняя заполненность коек – 43,3%.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии подтвердили 900 666 случаев COVID-19, 15 247 человек умерли, 506 718 выздоровели.